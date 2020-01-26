Китайские эпидемиологи установили первоисточник коронавируса

Сотрудникам китайского центра по контролю и профилактике заболеваний почти со 100% уверенностью считают, что первоисточником коронавируса, вызывающего пневмонию нового типа являются дикие животные.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Коронавирус "пошел" с рынка Ухани

По данным агентства, китайские эпидемиологи нашли следы коронавируса в образцах продуктов, продававшихся на рынке морепродуктов в городе Ухань. Напомним, именно там работали первые заболевшие, а сейчас город закрыт на карантин, поскольку в нем — очаг начавшейся эпидемии.

"В 33 из 585 образцов из 22 павильонов рынка морепродуктов "Хуанань" были обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса. Это свидельствует о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке "Хуанань", — написано в сообщении агентства.

К слову, для того чтобы проводить исследования, ученым пришлось брать образцы из мусоровозов, поскольку вся территория рынка была тщательно продезинфицирована.

Носители коронавируса - дикие животные

Как следует из материалов проверки, на рынке морепродуктов велась смешанная торговля: помимо даров моря там продавали и мясо животных, в том числе и диких. А в одной из частей рынка диких зверей продавали "живьем".

"Можно с высокой долей вероятности подозревать, что нынешняя эпидемия связана с торговлей дикими животными", — цитирует агентство доклад эпидемиологов.

Ситуация в мире

Однако, какое именно животное изначально было носителем коронавируса 2019-nCoV, установить пока не удалось. А вирус продолжает распространяться: случаи заражения уже зафиксированы в Японии, Таиланде, Южной Корее, США, Канаде, Франции, Австралии и ряде других стран.

По данным на вечер воскресенья,26 января, от коронавируса 2019-nCoV число погибли 80 человек. а заболевших уже свыше 2 тыс.