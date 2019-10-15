Стресс женщины во время беременности может повлиять на пол ребенка

Стресс, который испытывает беременная женщина, может повлиять на пол будущего ребенка. Также стресс матери может отразиться на развитии малыша, сообщают "Актуальные новости".

Ученые утверждают, что беременные женщины должны знать, к каким последствиям может привести стресс во время беременности. Соответственно, во время беременности, стрессовых ситуация лучше избегать.

Ученые провели исследование, в процессе которого они проанализировали около 30 показателей различных видов стресса.

В исследовании приняли участие почти 200 беременных женщин, которые сообщили о стрессе в специальных анкетах. В результате исследования ученые выяснили, что тем или иным формам стресса подвергались 67% участниц проекта. Стресс во время беременности может повлиять как на пол ребенка, так и на особенности его развития, рассказал автор исследования Кэтрин Монг.

В результате анализе ученые выяснили, что женщины, которые во время беременности испытывали стресс, чаще рожали девочек. Это довольно странно, так как девочки обычно рождаются немного реже мальчиков (обычно на 105 мальчиков рождается на 100 мальчиков).

По мнению ученых, данное открытие позволит им выяснить, почему в периоды высокой социальной напряженности чаще рождаются девочки.

Фото: pravda.ru

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