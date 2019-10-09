ВЦИОМ заявил об увеличении доли испытывающих стресс россиян

В России выросла доля граждан, которые испытывают стресс постоянно. В 2010 году их было 3%, а в 2019 году этот показатель вырос до 8%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом за последние девять лет на 11% выросла доля тех, кто практически никогда не сталкивался со стрессовыми ситуациями в своей жизни (29% в 2010 году и 40% в 2019 году). Значительно сократилось число граждан, кто сталкивается с неприятностями время от времени (с 52 до 35%). Доля опрошенных, испытывающих стресс часто, почти не изменилась (15% в 2010 году и 17% в 2019 году).

Наиболее часто стрессу подвержены женщины и молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Большинство опрошенных мужчин испытывают стресс редко или практически никогда.

Чуть больше половины россиян в стрессовых ситуациях обращаются за помощью. Еще 42% предпочитают решать проблему самостоятельно, 9% - используют методы самоуспокоения, 7% - принимают успокоительные, 6% - занимаются спортом или меняют обстановку.