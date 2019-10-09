Последствия влияния стресса на разум и тело женщины

В то время как мужчины и женщины во многих физиологических процессах похожи, существует некоторая разница в том, как мужчины и женщины реагируют на стресс.

Хотя точные механизмы влияния не ясны, а результаты противоречивы, некоторые исследования показывают, что различия в мозге и теле делают женщин более физически и эмоционально чувствительными к определенным типам стресса.

Реакция "ухаживай и дружи"

В предыдущих исследованиях психологи называли это реакцией ухаживания. Это могло произойти, считают ученые, потому что это было эволюционно адаптивным для женщин защищать потомство, а не нападать или бежать от хищников, как делают самцы.

Некоторые считают, что реакция «ухаживай и дружи» может быть опосредована окситоцином, антистрессовым гормоном, вырабатываемым у женщин во время родов, кормления грудью и у половых партнеров во время оргазма, а также других моментов человеческой связи. Этот гормон влияет на женщин больше, чем на мужчин.

Частые объятия снижают давление

Исследования показали, что частые объятия со стороны партнера могут повысить уровень окситоцина и снизить уровень артериального давления у женщин. Исследования также выявили, что женщины, которые имеют положительный контакт с партнером до стрессовой ситуации, показывают более низкий уровень гормона стресса кортизола и более низкие частоты сердечных сокращений.

Особые проблемы, с которыми женщины сталкиваются дома, в обществе и на работе, могут увеличить уровень стресса. Если факторы стресса от работы, семьи, проблем в отношениях накапливаются, это может серьезно влиять на организм. У женщин часто проявляются изменения менструального цикла, они могут также столкнуться с потерей волос.

Воздействие стресса на физическое и эмоциональное здоровье женщин может варьироваться от головных болей до проблем с желудком и до болей в спине.

Специфические стрессовые эффекты включают в себя:

Болезни желудка

Стресс может увеличить тягу к нездоровой пище или расстроить желудок до такой степени, что женщина не сможет есть. Распространенные проблемы со здоровьем, связанные со стрессом, включают судороги, вздутие живота, изжогу и даже синдром раздраженного кишечника (СРК), который поражает чаще женщин, чем мужчин.

Реакции кожи

Стресс может привести к зудящей сыпи и крапивнице у некоторых людей.

Эмоциональные состояния

Эмоциональное здоровье женщины страдает сильнее, когда в ее жизни есть стресс: от раздражения до более серьезных психических проблем, таких как депрессия.

Проблемы со сном

Проблемы с засыпанием или сном часто встречаются у женщин, страдающих от стресса, и это особенно контрпродуктивно, так как хороший ночной сон может помочь снять стресс.

Фото:domadoktor.ru

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