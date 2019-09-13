Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Здоровье
Здравоохранение Здоровье и профилактика Акушерство и гинекология Стоматология Зрение Красота Ваше здоровье
Автор Ирина Гусакова

Акупунктура как способ похудеть и избавиться от стресса

Здоровье print

Одними из главных проблем современности некоторые доктора называют лишний вес и стресс. С сидячим образом жизни, недостатком физической активности и далеко не самым здоровым питанием многие люди набирают лишние килограммы, которые приводят к проблемам.

Огромное количество мелких и крупных беспокойств и напряжений, неприятности на работе и в личной жизни, переживание за судьбы близких или даже героев любимого сериала тяжким грузом ложатся на плечи хрупкой человеческой психики, и она не выдерживает.

Читайте также: Древняя китайская "игольная" практика

Одним из способов помочь в уменьшении веса и избавлении от стресса, что иногда оказывается взаимосвязано, считается акупунктура, известная как иглоукалывание. Эта процедура помогает восстановить нормальный обмен веществ, уменьшить резистентность к инсулину, помогает избавиться от чрезмерного нервного напряжения. В совокупности с диетами и физическими упражнениями, будучи расслабляющим дополнением к ним, она может оказаться полезной и даже приятной.

Иглоукалывание, пришедшее к нам из Древнего Китая, является процедурой, при которой в определенные точки на теле втыкают тончайшие острые иглы. Утверждается, что они позволяют влиять на процессы, протекающие в организме, перенаправляя или корректируя потоки энергии. Современная медицина говорит, что при иглоукалывании стимулируется нервная система, происходит воздействие на некоторые области головного мозга, и тем самым достигается тот или иной эффект.

Имеется много исследований, подтверждающих, что акупунктура может облегчить физическую боль. Иглы, помещаемые в определенные точки организма, помогают ему снижать уровни связанного со стрессом гормона кортизола и заставляют организм производить больше «гормонов счастья» - эндорфинов. Доказано на крысах. Это позволяет считать иглоукалывание хорошим способом избавиться от стресса.

Читайте также: Какие психические заболевания передаются по наследству

Указывается, что иглоукалывание помогает избавиться и от лишнего веса, но на данный момент остается до конца невыясненным, что конкретно приводит к этому и не является ли потеря веса результатом эффекта плацебо. Доктора рекомендуют использовать иглоукалывание в качестве расслабляющей и снимающей стресс дополняющей процедуры к диетам и физическим упражнениям. Хорошо отдохнувший и избавившийся от напряжения организм имеет больше сил для того, чтобы заниматься спортом, да и сам человек чувствует себя лучше и пребывает в большей уверенности, мотивирующей достичь желаемой цели.

Тем не менее иглоукалывание и само по себе способно повлиять на функционирование организма и привести к избавлению от лишних килограммов. Оно оказывает воздействие на выделение стрессорных гормонов и инсулина, помогает привести в норму пищеварительные процессы. Благодаря иглоукалыванию удается избавиться от привычек к курению и употреблению спиртных напитков, сделать более крепким сон, увеличить физическую активность. Все это в совокупности улучшает процессы обмена веществ и помогает избавиться от лишних килограммов.

Фото: pinterest.de

Читайте также: Как лечить невроз молоком и другими народными средствами

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы стресс кортизол лишний вес акупунктура иглоукалывание эффективность акупунктуры
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Акупунктура как способ похудеть и избавиться от стресса
Здоровье
Вейп-курильщики умирают в США – грозит ли эпидемия России
Новости Украины
Москва раздумывает над изменением курса по отношению к ЛДНР
Новости Все >
Болельщики удивились отсутствию женщин на семейном фото Нурмагомедова
Эксперт оценил последствия разрешения рекламы пива на телевидении
Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy
В Казахстане за подготовку терактов осудили граждан Таджикистана
Ковалев и Альварес договорились о проведении боя
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
"Спартак" победил "Урал" в молодежном первенстве
ФАС предложила частично разрешить рекламу российского вина
Стали известны детали допроса Порошенко в ГБР
Чаще других гражданство Финляндии получают россияне, эстонцы и иракцы
Последние материалы
Москва раздумывает над изменением курса по отношению к ЛДНР
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
Стали известны детали допроса Порошенко в ГБР
ФАС предложила частично разрешить рекламу российского вина
Чаще других гражданство Финляндии получают россияне, эстонцы и иракцы
Сборная Аргентины стала вторым финалистом Кубка мира по баскетболу
На Украине посчитали невозможным объявить войну РФ без ядерного оружия
Регионам простят долги за выполнение указов Путина
В Риге судят воевавшего на стороне ДНР латыша
Виктор Ан впервые за полтора года выступил на соревнованиях
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Житейские истории
20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми

Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?

20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми
Мельница мифов: кто на свете всех пьянее?
Полезно знать
Мельница мифов: кто на свете всех пьянее?
Политика. Новости и аналитика
"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму
Общество
Россиян будут готовить к выходу на пенсию с 45 лет
Политика. Новости и аналитика
"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму

В беседе с Андреем Карауловым экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.

"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Ближний Восток
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Общество
Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы
Мир. Новости мира
Захарова обвинила США в похищениях российских туристов
Общество
Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы

Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.

Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы
20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми
Житейские истории
20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми
Полезно знать
Археологи исследуют могилы гуннов в Монголии
Полезно знать
Мельница мифов: кто на свете всех пьянее?
Константин Кузнецов Вейп-курильщики умирают в США – грозит ли эпидемия России Константин Кузнецов Гурген Григорян Политическая рокировка в Грузии собьет антироссийский настрой? Гурген Григорян Любовь Степушова Россия нашла способ обеспечить свой суверенитет Любовь Степушова
Комментарии
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Россиян будут готовить к выходу на пенсию с 45 лет
Историк о сносе памятника Коневу: "чехи плюют в собственную историю"
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
На Украине посчитали невозможным объявить войну РФ без ядерного оружия
На Украине посчитали невозможным объявить войну РФ без ядерного оружия
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
На Украине посчитали невозможным объявить войну РФ без ядерного оружия
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Мнение: если бывший соцлагерь не опомнится, его ждет 1941 год
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Василий Голубев поздравил Ростов-на-Дону с 270-летием
Эксперт: США ослабели и мечутся
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
История и современность
Гражданская война в России: природа красных и белых
Гражданская война в России: природа красных и белых
Необычная находка археологов: китайские люди-гиганты
Необычная находка археологов: китайские люди-гиганты
С-400 защитили объекты Западной Сибири от условных ракетных ударов
С-400 защитили объекты Западной Сибири от условных ракетных ударов
ФСБ планирует блокировать сразу два сервиса по обмену сообщениями
ФСБ планирует блокировать сразу два сервиса по обмену сообщениями
Российские спецслужбы опасаются применения дронов террористами
Российские спецслужбы опасаются применения дронов террористами
Пистолет ''Удав'' прошел войсковые испытания
Пистолет ''Удав'' прошел войсковые испытания
Почему 13 сентября 1985 года называли "датой краха СССР"
Почему 13 сентября 1985 года называли "датой краха СССР"
Хрущев и "царица полей": в увлечении Никиты Сергеевича был резон?
Хрущев и "царица полей": в увлечении Никиты Сергеевича был резон?
В США показали "убийцу русских войск"
В США показали "убийцу русских войск"
Медведев отменил советские ГОСТы на продукты
Медведев отменил советские ГОСТы на продукты
Фотогалереи
Берегитесь! Эти авто угоняют чаще всего! 5 Фото Берегитесь! Эти авто угоняют чаще всего!
Годы берут свое 7 Фото Годы берут свое
Практическое руководство по флирту 8 Фото Практическое руководство по флирту
Сон в руку, или чур меня! 9 Фото Сон в руку, или чур меня!
Что натворил массовый туризм 10 Фото Что натворил массовый туризм
Домашнее
Есть вероятность, что красное вино снижает риск проблем с кишечником - ученые
Ученые рассчитали, в какие дни недели инфаркт атакует человека
Три лжепроблемы, о которых зря беспокоятся родители школьников
Близнецы по-разному реагируют на пищу из-за кишечных микробов
Брюшной тиф на ранней стадии протекает в легкой форме и лечится антибиотиками
Вы не можете навязать счастье своим детям
Причины, по которым температура тела падает ниже 35 градусов
Ротавирус: что делать родителям ребенка, чтобы он не угодил в больницу
Кемеровчанка забыла забрать сына из детского сада
Кемеровчанка забыла забрать сына из детского сада
В Великом Новгороде врачи детской больницы объявили забастовку
В Великом Новгороде врачи детской больницы объявили забастовку
Поклонники беспокоятся за стремительно похудевшую Анастасию Волочкову
Поклонники беспокоятся за стремительно похудевшую Анастасию Волочкову
Павел Глоба назвал знаки, которых ждет финансовый успех в 2019 году
Павел Глоба назвал знаки, которых ждет финансовый успех в 2019 году
Правила французского макияжа
Правила французского макияжа
Билан после провального концерта снова выступит в Самаре
Билан после провального концерта снова выступит в Самаре
Ледяные кубики из петрушки и мяты - спасение для лица
Ледяные кубики из петрушки и мяты - спасение для лица
Привычки, которые портят внешний вид женщины
Привычки, которые портят внешний вид женщины
Более 5 тысяч жителей Костромской области переедут в новое жилье
Более 5 тысяч жителей Костромской области переедут в новое жилье
Обустраиваем спальню: 4 простых совета
Обустраиваем спальню: 4 простых совета
Забавные фото
Божественная природа Северной Америки 9 Фото Божественная природа Северной Америки
Удивительные прически мира 7 Фото Удивительные прически мира
Золотые купола Москвы 9 Фото Золотые купола Москвы
Туманы. И что в них особенного? 8 Фото Туманы. И что в них особенного?
Секреты земли Александры 8 Фото Секреты земли Александры
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ