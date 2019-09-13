Акупунктура как способ похудеть и избавиться от стресса

Одними из главных проблем современности некоторые доктора называют лишний вес и стресс. С сидячим образом жизни, недостатком физической активности и далеко не самым здоровым питанием многие люди набирают лишние килограммы, которые приводят к проблемам.

Огромное количество мелких и крупных беспокойств и напряжений, неприятности на работе и в личной жизни, переживание за судьбы близких или даже героев любимого сериала тяжким грузом ложатся на плечи хрупкой человеческой психики, и она не выдерживает.

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Одним из способов помочь в уменьшении веса и избавлении от стресса, что иногда оказывается взаимосвязано, считается акупунктура, известная как иглоукалывание. Эта процедура помогает восстановить нормальный обмен веществ, уменьшить резистентность к инсулину, помогает избавиться от чрезмерного нервного напряжения. В совокупности с диетами и физическими упражнениями, будучи расслабляющим дополнением к ним, она может оказаться полезной и даже приятной.

Иглоукалывание, пришедшее к нам из Древнего Китая, является процедурой, при которой в определенные точки на теле втыкают тончайшие острые иглы. Утверждается, что они позволяют влиять на процессы, протекающие в организме, перенаправляя или корректируя потоки энергии. Современная медицина говорит, что при иглоукалывании стимулируется нервная система, происходит воздействие на некоторые области головного мозга, и тем самым достигается тот или иной эффект.

Имеется много исследований, подтверждающих, что акупунктура может облегчить физическую боль. Иглы, помещаемые в определенные точки организма, помогают ему снижать уровни связанного со стрессом гормона кортизола и заставляют организм производить больше «гормонов счастья» - эндорфинов. Доказано на крысах. Это позволяет считать иглоукалывание хорошим способом избавиться от стресса.

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Указывается, что иглоукалывание помогает избавиться и от лишнего веса, но на данный момент остается до конца невыясненным, что конкретно приводит к этому и не является ли потеря веса результатом эффекта плацебо. Доктора рекомендуют использовать иглоукалывание в качестве расслабляющей и снимающей стресс дополняющей процедуры к диетам и физическим упражнениям. Хорошо отдохнувший и избавившийся от напряжения организм имеет больше сил для того, чтобы заниматься спортом, да и сам человек чувствует себя лучше и пребывает в большей уверенности, мотивирующей достичь желаемой цели.

Тем не менее иглоукалывание и само по себе способно повлиять на функционирование организма и привести к избавлению от лишних килограммов. Оно оказывает воздействие на выделение стрессорных гормонов и инсулина, помогает привести в норму пищеварительные процессы. Благодаря иглоукалыванию удается избавиться от привычек к курению и употреблению спиртных напитков, сделать более крепким сон, увеличить физическую активность. Все это в совокупности улучшает процессы обмена веществ и помогает избавиться от лишних килограммов.

Фото: pinterest.de

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