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Автор Елена Орлова

Стрессовые семейные ситуации: разная реакция родителей и детей на них

Здоровье print

Наши уникальные восприятие и реакция на событие, а также наши личные ресурсы помогают реагировать на стресс. Два человека, находящихся в одной и той же ситуации, могут реагировать на нее совершенно по-разному. Кто-то может чувствовать сильное психическое или эмоциональное напряжение, в то время как другой испытывает лишь незначительное волнение.

При воспитании детей во время сильного стресса имейте в виду, что такое его состояние может повлиять на ребенка совсем иначе, чем на вас, как на родителя. Подобно тому, как ресурсы для родительского воспитания могут быть уменьшены в периоды сильного стресса, дети могут вести себя совершенно иначе, чем обычно, когда находятся в состоянии сильного стресса.

Распознавание симптомов стресса и выявление стрессора чрезвычайно важно. Изменение поведения часто является ключевым показателем стресса. Приведем некоторые примеры:

  • Повторяющийся физический дискомфорт, такие как боль в животе утром перед школой или боль в теле каждый день перед тренировкой.

  • Отстраненное поведения: ребенок может говорить, что не хочет участвовать в том, что он часто делал.

  • Эмоциональные изменения. Когда обычно счастливый ребенок кажется все время грустным, или мягкий и спокойный ребенок становится раздражительным, демонстрирует взрывной характер.

  • Изменение успеваемости в школе: резкое снижение оценок или неприемлемое поведение в классе.

  • Увеличение страхов или беспокойства.

  • Изменения сна либо проблемы со сном, либо сон стал намного длительнее, чем обычно.

Крайне важно сохранять бдительность в отношении возникающих и развивающихся стрессов. Остаточные последствия стрессовых ситуаций могут возникать в течение недель, месяцев или даже лет. Иногда стресс может вернуться на разных этапах развития в более позднем возрасте, так как стресс переживается заново. Необходимо быть открытым для вопросов и активно прислушиваться к своим детям, когда они делятся своими мыслями. Обработка стрессовых ситуаций редко бывает разовым разговором.

Ниже приведены несколько типов стрессовых ситуаций и способы их решения:

Развод или расставание

Подготовьте почву для долгосрочной адаптации ваших детей к этому жизненному событию. Будьте откровенны с ними в том, что происходит. Отвечайте на все их вопросы. Сохраняйте собственное самообладание. Поймите, что дети могут винить себя. Постарайтесь подготовить детей к разводу, если это возможно, но не настолько, чтобы они могли начать думать, что этого не произойдет. Оставайтесь в нормальных отношениях со своим бывшим супругом. Не ставьте своих детей в центр своих проблем. Вы можете стать хорошим примером для подражания, независимо от того, как ведет себя ваш бывший супруг.

Болезнь

Болезнь чрезвычайно стрессовая ситуация независимо от того, на кого она влияет. Важно поддержание нормального образа жизни. Найдите как можно больше мелочей, которые могут остаться неизменными для ваших детей, будь то время, когда вы ужинаете, обычная школьная программа и расписание домашних заданий, или традиция смотреть кино по вечерам в пятницу. Избегайте желания баловать или чрезмерно защищать своих детей.

Финансовые проблемы

Объясняйте любые изменения в уровне жизни, которые повлияют на их жизнь, и ответьте на вопросы настолько честно, насколько это возможно. Это поможет смягчить любые неверные интерпретации, которые могут произойти, ведь если у детей нет ответов на вопросы, они заполняют пробелы своим воображением.

Прежде всего, убедите их, что вы позаботитесь о них. Недорогой или бесплатный семейный досуг, посещение парков, катание на велосипеде или игра в настольные игры - отличный способ провести время вместе. Поддержание активности помогает избежать чрезмерного беспокойства и депрессии.

Фото: cupofnews.ru

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Здоровье
Стрессовые семейные ситуации: разная реакция родителей и детей на них
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