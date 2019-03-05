Ученые выяснили, что лишний вес защищает от последствий инсульта

Лишний вес увеличивает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и диабета, однако снижает вероятность умереть после инсультов, сообщает пресс-служба Американской академии неврологии.
Ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе проверили состояние здоровья более тысячи пожилых американцев, разделив их на пять весовых групп. Выяснилось, что люди с лишним весом гораздо чаще остальных выживают не только после тяжелых инфекционных заболеваний и при сердечной недостаточности, но также и после инсульта.
Пациенты с лишним весом, пережившие инсульт, умирали на 62% реже, чем люди с нормальным весом. А худые умирали почти в полтора раза чаще людей с нормальным весом.
Специалисты предположили, что причиной этому может послужить большой "запас" питательных веществ у людей с лишним весом, помогающий им выжить в борьбе с последствиями инсульта. Для проверки этой гипотезы ученым потребуются дополнительные исследования.
Согласно данным Министерства здравоохранения России за 2017 год, граждане старше 55 лет оказались наиболее подверженной ожирению возрастной группой. В ведомстве также указали на увеличение числа страдающих от проблем с избыточным весом молодых россиян.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Швеции разработали новый стандарт детских колясок, выдерживающих больший вес, для детей с избыточным весом.
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