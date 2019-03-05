Ученые выяснили, что лишний вес защищает от последствий инсульта

Лишний вес увеличивает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и диабета, однако снижает вероятность умереть после инсультов, сообщает пресс-служба Американской академии неврологии.

Ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе проверили состояние здоровья более тысячи пожилых американцев, разделив их на пять весовых групп. Выяснилось, что люди с лишним весом гораздо чаще остальных выживают не только после тяжелых инфекционных заболеваний и при сердечной недостаточности, но также и после инсульта.

Пациенты с лишним весом, пережившие инсульт, умирали на 62% реже, чем люди с нормальным весом. А худые умирали почти в полтора раза чаще людей с нормальным весом.

Специалисты предположили, что причиной этому может послужить большой "запас" питательных веществ у людей с лишним весом, помогающий им выжить в борьбе с последствиями инсульта. Для проверки этой гипотезы ученым потребуются дополнительные исследования.

Согласно данным Министерства здравоохранения России за 2017 год, граждане старше 55 лет оказались наиболее подверженной ожирению возрастной группой. В ведомстве также указали на увеличение числа страдающих от проблем с избыточным весом молодых россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Швеции разработали новый стандарт детских колясок, выдерживающих больший вес, для детей с избыточным весом.

Читайте также: Люки британских подлодок хотят расширить из-за ожирения моряков

Роспотребнадзор хочет запретить иметь талию больше 90 сантиметров

Россия стремительно "набирает вес"