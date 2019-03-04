Люки британских подлодок предложили расширить из-за ожирения моряков

В британский парламент поступило предложение увеличить размеры люков на подводных лодках. Об этом сообщает издание Daily Star. Инициатива одного из членов Палаты лордов вызвана эпидемией ожирения в вооруженных силах. Так, прошлым летом на флоте насчитали более 4,5 тысяч моряков, страдающих избыточным весом.

Кроме того, палата озаботилась и комфортом тучных пилотов. Чтобы избежать их увольнения со службы парламентарии рассматривают вопрос об увеличении размеров авиационных кресел. Всего в военно-воздушных силах оказалось 4247 толстяков.

В министерстве здравоохранения Великобритании полагают, что с эпидемией ожирения надо бороться, но пока данная проблема не решена, необходимо создать условия для нормальной работы полных людей.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о гипотезе американской исследовательницы, согласно которой мировая эпидемия ожирения связна с распространением пищи, разработанной в военных лабораториях США. Речь идет о растворимом кофе, еде из микроволновки и даже нарезанном хлебе из целлофановой упаковки.

Источник фото: gov.uk

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