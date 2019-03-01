В Швеции разработали стандарт колясок для детей с избыточным весом

Власти Швеции разработали новый стандарт детских колясок, выдерживающих больший вес, для детей с избыточным весом. Об этом сообщает агентства ТАСС.
Новые параметры для детских колясок разработал Шведский институт стандартизации совместно с Управлением по делам потребителей. Принятие новых требований к надежности и безопасности связано с тем, что год от года в Швеции растет число детей с увеличенной массой тела.
По данным Министерства здравоохранения и социальных дел Швеции, более 20% детей в возрасте до пяти лет имеют проблемы с избыточным весом. Некоторые из них уже страдают ожирением.
По новому стандарту детские коляски, ранее рассчитанные на максимальный вес до 15 кг, теперь смогут выдержать намного больший вес, благодаря некоторым изменениям в химическом составе материалов изделия.
Напомним, что проблема лишнего веса и ожирения стала предметом серьезного внимания шведских властей. На данный момент более 51% жителей страны в возрасте от 16 до 84 лет страдают избыточным весом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты из разных городов мира представили новые исследования на европейском Конгрессе по ожирению в Вене. Позиция ученых сходится в том, что если нынешние тенденции сохранятся, почти четверть (22%) людей в мире будут страдать ожирением к 2045 году (по сравнению с 14% в 2017 году).
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