Роспотребнадзор хочет запретить иметь талию больше 90 сантиметров

В рамках работы над повышением качества жизни граждан России Роспотребнадзор изучит опыт зарубежных методик борьбы с ожирением и рассмотрит возможность их применения в стране, об этом в интервью агентству "РИА Новости" рассказала глава ведомства Анна Попова.
Она отметила, что увеличение продолжительности жизни граждан России напрямую связано с качеством их питания и состоянием здоровья. Поэтому специалисты ведомства обратились к опыту тех стран, где отмечена самая высокая продолжительность жизнь.
В Японии, заметила Попова, действует государственная программа оптимизации питания, согласно которой каждый год все жители страны в возрасте от 40 до 75 лет должны проходить замер талии. Закон запрещает имеют талию, превышающую 90 сантиметров. Нарушителя немедленно отправляют на регулярные консультации к медикам, а работодателю, не позаботившемуся о здоровье своего подчиненного, грозят огромные штрафы.
Подобная практика существует в Новой Зеландии, где людям для получения вида на жительства необходимо предоставить справку о том, что их индекс массы тела не превышает показателя 35. Такая мера связана с национальной политикой здравоохранения, признающей людей, страдающих ожирением, затратными для системы охраны здоровья, уточнила глава Роспотребнадзора.
Все рассматриваемые зарубежные практики и методики, отметила Попова, будут проработаны для российских условий.
Напомним, ранее "Правда.Ру" писала о том, что причиной ожирения могут стать серьезные психологические проблемы. Иногда ожирение может спасти жизнь, о чем также недавно писала "Правда.Ру". Москвич задремал, опершись на подоконник в собственной квартире на 13 этаже, и выпал из окна. Врачи не обнаружили у пострадавшего переломов, мужчину спас вес в 130 килограмм.
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