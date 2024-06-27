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Используем хвою: простой и эффективный способ удобрения томатов

Повышаем урожай томатов с помощью хвойного удобрения

2:36
Садоводство » Овощи

Выращивание здоровых и урожайных томатов — одна из главных задач каждого огородника. Одним из доступных и эффективных способов подкормки для этих овощных культур является использование хвои. Давайте рассмотрим, как правильно применять этот натуральный удобрительный материал.

Повышаем урожай томатов с помощью хвойного удобрения
Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Преимущества хвои для томатов

Хвоя — ценный источник органики, микроэлементов и биологически активных веществ, необходимых для нормального роста и развития томатов. В её составе содержатся:

  • азот — способствует активному росту надземной части растений;
  • фосфор — улучшает корневую систему, цветение и плодоношение;
  • калий — повышает устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям;
  • микроэлементы (железо, магний, медь, марганец) — участвуют в важных биохимических процессах;
  • фитонциды — обладают антибактериальными и фунгицидными свойствами.

Кроме того, хвоя является источником гуминовых и фульвокислот, которые улучшают структуру грунта и стимулируют развитие полезной почвенной микрофлоры.

Как использовать хвою для подкормки томатов

Существует несколько способов применения хвои в качестве удобрения для томатов:

1. Внесение в лунку при посадке рассады. На дно лунки следует рассыпать 1-2 горсти измельченной хвои, после чего высадить рассаду.

2. Мульчирование. Слой хвои толщиной 5-10 см вокруг каждого куста томатов препятствует росту сорняков, сохраняет влагу в почве и обеспечивает постепенное высвобождение полезных веществ.

3. Приготовление настоя. Для этого 0,5-1 кг хвои заливают 10 литрами воды и настаивают в течение 2-3 недель. Полученным раствором можно поливать растения 1-2 раза в месяц.

4. Компостирование. Хвою можно использовать для создания компостной кучи, смешивая её с другими органическими отходами. Готовый компост вносят под перекопку в грядки.

Важно! Использовать хвою можно только от хвойных пород деревьев, таких как ель, сосна или пихта. Листва лиственных деревьев для этих целей не подходит.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете насытить свои томаты всеми необходимыми питательными веществами и вырастить богатый урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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