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Зачем садоводы закапывают железо под деревьями?

Подземный "железный запас" для ваших растений

3:03
Садоводство » Деревья и кустарники

Многие садоводы и огородники практикуют закапывание различных железных предметов, таких как гвозди, подковы, шурупы и даже целые куски металлолома, под плодовые деревья и кустарники. На первый взгляд, это может показаться странной и бессмысленной практикой. Однако на самом деле она имеет ряд вполне обоснованных причин и приносит определённую пользу растениям.

Подземный "железный запас" для ваших растений
Фото: Own work by Korona b is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Насыщение почвы железом

Основная цель такого нехитрого приёма — обогащение почвы железом. Этот микроэлемент жизненно необходим для нормального роста и развития растений. Он участвует в процессах фотосинтеза, дыхания, азотного обмена и других важных биохимических реакциях.

Дефицит железа в почве может вызывать у деревьев и кустарников характерные признаки хлороза — пожелтение листьев между жилками. Это негативно сказывается на их общем состоянии и урожайности. Закапывая металлические предметы, вы постепенно восполняете потребность растений в этом элементе.

Улучшение структуры почвы

Ещё одна польза от зарытого в землю железа состоит в том, что оно способствует улучшению структуры почвы. Металл "разрыхляет" её, увеличивая содержание воздуха и влаги, что положительно сказывается на корневой системе.

Особенно важно это для тяжелых, плотных грунтов, которые со временем уплотняются. Железные предметы как бы "прокалывают" верхние слои почвы, делая её более рыхлой и воздухопроницаемой.

Профилактика заболеваний

Кроме того, подобная практика помогает предотвратить или ослабить развитие некоторых грибковых заболеваний деревьев. Некоторые металлы, например медь, обладают фунгицидными свойствами и препятствуют проникновению в растения патогенной микрофлоры.

Поэтому закапывание старых гвоздей, скобяных изделий и прочего железа под деревьями может быть эффективной мерой профилактики таких болезней, как рак, некроз коры и других.

Как правильно закапывать железо

Чтобы добиться максимального эффекта от данного агроприёма, важно соблюдать несколько простых правил:

  • размещайте предметы из металла на расстоянии 30-50 см от ствола дерева, по всей площади, покрытой кроной;
  • закапывайте их на глубину 15-20 см, чтобы они не мешали работе садового инвентаря;
  • используйте разные виды металла — железо, медь, цинк. Они будут медленно и постепенно высвобождать необходимые элементы в почву;
  • не забывайте про регулярное обновление "запасов" — каждые 3-5 лет вносите новые партии металлических предметов.

Конечно, метод внесения железа под деревья не решает всех проблем, с которыми могут столкнуться ваши растения. Но в комплексе с другими агротехническими приемами он способен принести ощутимую пользу и повысить их продуктивность.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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