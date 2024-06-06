Зачем садоводы закапывают железо под деревьями?

Многие садоводы и огородники практикуют закапывание различных железных предметов, таких как гвозди, подковы, шурупы и даже целые куски металлолома, под плодовые деревья и кустарники. На первый взгляд, это может показаться странной и бессмысленной практикой. Однако на самом деле она имеет ряд вполне обоснованных причин и приносит определённую пользу растениям.
Основная цель такого нехитрого приёма — обогащение почвы железом. Этот микроэлемент жизненно необходим для нормального роста и развития растений. Он участвует в процессах фотосинтеза, дыхания, азотного обмена и других важных биохимических реакциях.
Дефицит железа в почве может вызывать у деревьев и кустарников характерные признаки хлороза — пожелтение листьев между жилками. Это негативно сказывается на их общем состоянии и урожайности. Закапывая металлические предметы, вы постепенно восполняете потребность растений в этом элементе.
Ещё одна польза от зарытого в землю железа состоит в том, что оно способствует улучшению структуры почвы. Металл "разрыхляет" её, увеличивая содержание воздуха и влаги, что положительно сказывается на корневой системе.
Особенно важно это для тяжелых, плотных грунтов, которые со временем уплотняются. Железные предметы как бы "прокалывают" верхние слои почвы, делая её более рыхлой и воздухопроницаемой.
Кроме того, подобная практика помогает предотвратить или ослабить развитие некоторых грибковых заболеваний деревьев. Некоторые металлы, например медь, обладают фунгицидными свойствами и препятствуют проникновению в растения патогенной микрофлоры.
Поэтому закапывание старых гвоздей, скобяных изделий и прочего железа под деревьями может быть эффективной мерой профилактики таких болезней, как рак, некроз коры и других.
Чтобы добиться максимального эффекта от данного агроприёма, важно соблюдать несколько простых правил:
Конечно, метод внесения железа под деревья не решает всех проблем, с которыми могут столкнуться ваши растения. Но в комплексе с другими агротехническими приемами он способен принести ощутимую пользу и повысить их продуктивность.
Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.