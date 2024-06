Зачем садоводы закапывают железо под деревьями?

Многие садоводы и огородники практикуют закапывание различных железных предметов, таких как гвозди, подковы, шурупы и даже целые куски металлолома, под плодовые деревья и кустарники. На первый взгляд, это может показаться странной и бессмысленной практикой. Однако на самом деле она имеет ряд вполне обоснованных причин и приносит определённую пользу растениям.

Фото: Own work by Korona b is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic