Королевская ватрушка: пирог, перед которым не устоять

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Обычную ватрушку с творогом знают все: небольшая лепёшка с начинкой в центре, как правило, на дрожжевом тесте. Но королевская ватрушка - это уже пирог другого масштаба. Он выглядит солиднее, ароматнее и подаётся не только к завтраку, но и к праздничному столу. Причём и вкус, и текстура — на высоте: мягкая творожная начинка и рассыпчатое песочное тесто образуют идеальный дуэт.

Фото: openverse.org by scubadive67, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Творожная ватрушка

Почему она королевская

Форма и размер: это не ватрушка "на один укус", а полноценный пирог.

Тесто: используется крошка на основе масла, а не дрожжевое тесто.

Начинка: гладкая, пышная творожная масса с ароматом лимона.

Подача: вкуснее в охлаждённом виде, а на вид — словно из витрины кафе.

Ингредиенты (на 8 порций)

Начинка:

Творог (жирный, 9-11%) — 500 г

Сахар — 170 г

Яйца — 4 шт.

Цедра половины лимона

Тесто:

Мука — 350 г

Сахар — 150 г

Сливочное масло (холодное) — 150 г

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Приготовление — шаг за шагом

1. Начинка:

В миске смешайте творог, сахар, яйца и цедру. Взбейте до однородной текстуры — масса должна получиться гладкой и текучей.

2. Тесто:

Смешайте просеянную муку с разрыхлителем и солью. Добавьте нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Перетрите всё руками до состояния мелкой крошки. Всыпьте сахар и быстро перемешайте.

3. Подготовка формы:

Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите форму пергаментом (диаметр 24-26 см), при необходимости смажьте маслом.

4. Сборка:

Две трети теста утрамбуйте на дно и по бокам формы, формируя бортик. Вылейте начинку. Засыпьте сверху оставшейся крошкой.

5. Выпечка:

Выпекайте 45 минут, пока верх ватрушки не станет золотистым. Начинка может быть слегка податливой — она "дойдет" при остывании.

6. Остывание:

Дайте ватрушке остыть в форме, затем снимите бортики и выдержите ещё 6-8 часов. Это придаст структуру и насыщенность вкусу.

7. Подача:

Нарежьте на крупные куски. По желанию посыпьте корицей или сахарной пудрой.

Уточнения

Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.



