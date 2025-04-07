Королевская ватрушка: пирог, перед которым не устоять

Обычную ватрушку с творогом знают все: небольшая лепёшка с начинкой в центре, как правило, на дрожжевом тесте. Но королевская ватрушка - это уже пирог другого масштаба. Он выглядит солиднее, ароматнее и подаётся не только к завтраку, но и к праздничному столу. Причём и вкус, и текстура — на высоте: мягкая творожная начинка и рассыпчатое песочное тесто образуют идеальный дуэт.
Форма и размер: это не ватрушка "на один укус", а полноценный пирог.
Тесто: используется крошка на основе масла, а не дрожжевое тесто.
Начинка: гладкая, пышная творожная масса с ароматом лимона.
Подача: вкуснее в охлаждённом виде, а на вид — словно из витрины кафе.
Творог (жирный, 9-11%) — 500 г
Сахар — 170 г
Яйца — 4 шт.
Цедра половины лимона
Мука — 350 г
Сахар — 150 г
Сливочное масло (холодное) — 150 г
Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
Соль — 1/2 ч. л.
1. Начинка:
В миске смешайте творог, сахар, яйца и цедру. Взбейте до однородной текстуры — масса должна получиться гладкой и текучей.
2. Тесто:
Смешайте просеянную муку с разрыхлителем и солью. Добавьте нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Перетрите всё руками до состояния мелкой крошки. Всыпьте сахар и быстро перемешайте.
3. Подготовка формы:
Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите форму пергаментом (диаметр 24-26 см), при необходимости смажьте маслом.
4. Сборка:
Две трети теста утрамбуйте на дно и по бокам формы, формируя бортик. Вылейте начинку. Засыпьте сверху оставшейся крошкой.
5. Выпечка:
Выпекайте 45 минут, пока верх ватрушки не станет золотистым. Начинка может быть слегка податливой — она "дойдет" при остывании.
6. Остывание:
Дайте ватрушке остыть в форме, затем снимите бортики и выдержите ещё 6-8 часов. Это придаст структуру и насыщенность вкусу.
7. Подача:
Нарежьте на крупные куски. По желанию посыпьте корицей или сахарной пудрой.
Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.
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