Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Природа и история: 8 уникальных мест в Вирджинии, которые стоит посетить
Собака не жалуется — просто терпит: как вовремя распознать зубную боль у питомца
Прощай, нагар: найден самый лёгкий способ вернуть блеск любимой сковороде
Королевская ватрушка: пирог, перед которым не устоять
Поливаю лук солёной водой — соседи в шоке, а вредителей как не бывало
Сергей Семак восторгается Александром Овечкиным: ждём рекорд по голам в НХЛ
Слоёное тесто, простейший заварной крем и фрукты: неожиданное сочетание вкусов, которое покорит всех
Новый сервис на Госуслугах: узнайте, сколько SIM-карт зарегистрировано на ваше имя
Эти ошибки в макияже заставят ваше лицо выглядеть уставшим — избегайте их

Королевский способ за 100 рублей: в машине пахнет люксом, а секрет во фрукте

1:47
Авто

Запах новой машины — один из тех ароматов, который хочется сохранить навсегда. Но со временем он исчезает, уступая место запахам еды, табака и городской пыли. Необязательно покупать дорогие ароматизаторы, чтобы вернуть свежесть — всё необходимое уже есть на вашей кухне.

Чистка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чистка машины

Лайм вместо "ёлочки"

Специалист, обслуживавший автомобили британской знати Мартин Купер уверяет: достаточно пары фруктов и тряпки, чтобы машина снова пахла как новая.

"Я кипячу воду с дольками лайма или апельсиновой кожурой. Через несколько минут аромат впитывается в ткань, и я кладу её под сиденье или ближе к воздуховодам", — делится Купер.

Аромат получается мягкий, натуральный и держится несколько часов. Один раз его даже приняли за профессиональный освежитель воздуха.

Для поездок "на выход": апельсин и розмарин

Для более "официальных" случаев Купер использует цедру апельсина и веточку розмарина. После короткой варки он смачивает ткань в этой ароматной воде и прячет за панелью. В салоне появляется лёгкий запах дорогого спа-салона.

Расслабляющий банан (серьёзно)

Самый неожиданный рецепт — банановая кожура, немного поваренная, завернутая в ткань и спрятанная ближе к отоплению. Воздух в машине становится тёплым, мягким и сливочным, будто вы едете не в пробке по МКАДу, а в загородный отель.

Всё гениальное — под рукой

Без химии, без расходов, без рекламы. Всего за 100 рублей и 10 минут времени машина снова пахнет так, будто её только что забрали из салона. Проверено на Rolls-Royce, но работает и на "Ладе".

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Столовые СССР: почему они были лучше современных кафе
Еда и рецепты
Столовые СССР: почему они были лучше современных кафе Аудио 
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Домашние животные
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще Аудио 
Популярное
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.

Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
ТОП-5 стран, где Урал с коляской стал культовым мотоциклом Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Сергей Лазарев решил остаться в шоу Ну-ка, все вместе: что заставило его передумать?
Артемий Лебедев оценил гениальное изобретение таксистов Москвы
Она просто высыпала соль в раковину перед сном — и утром случилось нечто: лучший способ очистить слив
Она просто высыпала соль в раковину перед сном — и утром случилось нечто: лучший способ очистить слив
Последние материалы
Пернатый убийца, который может напасть на ребёнка: самый смертоносный птицехищник Африки
Милый разрушитель: как защитить дом и нервы от щенка с характером торнадо
Нет Wi-Fi — нет тревоги: как отсутствие мобильной сети лечит мозг лучше таблеток
Забудьте про запахи: вот как чистить мультиварку даже от стойких пятен
Этот зелёный талисман приносит богатство — если знать одну хитрость
Медленно томится на плите, источая упоительный аромат: рецепт болоньезе для идеального семейного ужина
Пионы на вашей даче: какие сорта выбрать для идеального цветника?
Из странного утюга в электрохищника: Hyundai незаметно прокачал свою самую тихую модель
Мальдивы без переплат: как Калабрия удивляет своим обаянием и доступностью
Как атомный проект в Египте меняет энергетику всего континента — уникальная АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.