Природа и история: 8 уникальных мест в Вирджинии, которые стоит посетить

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето в Вирджинии не обязательно должно быть с пляжной давкой и пробками в парках. Мы собрали 8 уголков штата, где вы сможете насладиться природой, историей и спокойствием вдали от туристической суеты. Горы, дикие пляжи, уютные городки — здесь есть всё, чтобы отдохнуть по-настоящему.

Фото: commons.wikimedia by User:Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ штат Вирджиния, США

Sterling

Находится всего в 40 минутах от Вашингтона, но будто в другом мире. Природные маршруты, зелёные парки, особенно Algonkian Regional Park, делают его идеальным для тихого уикенда на природе.

Sandbridge

Альтернатива шумному Вирджиния-Бич. Уединённые пляжи, свежие морепродукты в Margie & Ray's и приятная деревенская атмосфера — то, что нужно для тех, кто хочет отключиться.

Charlottesville

История и природа в одном флаконе. Посетите Monticello, отправьтесь на каяке по озеру или насладитесь видом на Голубые горы. Идеально для культурных путешественников.

Harrisonburg

Центр активного отдыха в долине Шенандоа. Велопрогулки, пешие маршруты, фермерские рынки и уютные кафе — атмосфера, которая влюбляет с первого взгляда.

Colonial Beach

Редкое сочетание истории и пляжного отдыха. Купайтесь на Вашингтон-Бич, исследуйте исторический Stratford Hall и отдохните в неспешном ритме прибрежного городка.

Chincoteague

Место с настоящей природной магией. Здесь обитают дикие пони, пляжи Assateague встречают вас тишиной, а маяк Chincoteague дарит захватывающие виды на побережье.

Staunton

Архитектура, винтаж и привидения. Прогуляйтесь по Gypsy Hill Park, посетите тур с привидениями Black Raven и насладитесь атмосферой старинного южного города.

Front Royal

Ворота в Национальный парк Шенандоа. Пешие прогулки по Skyline Drive, река, пещеры и вкусные блюда в Soul Mountain — всё для тех, кто любит активный и вкусный отдых.

Уточнения