Природа и история: 8 уникальных мест в Вирджинии, которые стоит посетить

Лето в Вирджинии не обязательно должно быть с пляжной давкой и пробками в парках. Мы собрали 8 уголков штата, где вы сможете насладиться природой, историей и спокойствием вдали от туристической суеты. Горы, дикие пляжи, уютные городки — здесь есть всё, чтобы отдохнуть по-настоящему.
Sterling
Находится всего в 40 минутах от Вашингтона, но будто в другом мире. Природные маршруты, зелёные парки, особенно Algonkian Regional Park, делают его идеальным для тихого уикенда на природе.
Sandbridge
Альтернатива шумному Вирджиния-Бич. Уединённые пляжи, свежие морепродукты в Margie & Ray's и приятная деревенская атмосфера — то, что нужно для тех, кто хочет отключиться.
Charlottesville
История и природа в одном флаконе. Посетите Monticello, отправьтесь на каяке по озеру или насладитесь видом на Голубые горы. Идеально для культурных путешественников.
Harrisonburg
Центр активного отдыха в долине Шенандоа. Велопрогулки, пешие маршруты, фермерские рынки и уютные кафе — атмосфера, которая влюбляет с первого взгляда.
Colonial Beach
Редкое сочетание истории и пляжного отдыха. Купайтесь на Вашингтон-Бич, исследуйте исторический Stratford Hall и отдохните в неспешном ритме прибрежного городка.
Chincoteague
Место с настоящей природной магией. Здесь обитают дикие пони, пляжи Assateague встречают вас тишиной, а маяк Chincoteague дарит захватывающие виды на побережье.
Staunton
Архитектура, винтаж и привидения. Прогуляйтесь по Gypsy Hill Park, посетите тур с привидениями Black Raven и насладитесь атмосферой старинного южного города.
Front Royal
Ворота в Национальный парк Шенандоа. Пешие прогулки по Skyline Drive, река, пещеры и вкусные блюда в Soul Mountain — всё для тех, кто любит активный и вкусный отдых.
Вирги́ния также Вирджи́ния (англ. Virginia, американское произношение: [vərˈdʒɪniə] ), официально — Содру́жество Вирги́нии (англ. Commonwealth of Virginia) — штат на востоке США, один из так называемых Южно-Атлантических штатов, расположен между Атлантическим побережьем и Аппалачами.
Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.