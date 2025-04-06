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Вариатор — это как первое свидание: всё гладко, пока не начинаются проблемы

2:03
Авто

Сегодня на рынке всё чаще можно встретить автомобили с трансмиссией типа CVT - вариатор. Это объясняется тем, что вариаторы дешевле в производстве и обеспечивают плавное движение без привычных переключений передач. Они действительно способствуют экономии топлива и создают впечатление комфортной езды. Однако у такого решения есть и обратная сторона, которую нельзя игнорировать.

роботизированная коробка передач
Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License
роботизированная коробка передач

Главный минус вариатора - ограниченные динамические возможности. В отличие от классических гидромеханических автоматов, вариатор не справляется с высоким крутящим моментом. При активном разгоне электроника ограничивает ускорение, чтобы не допустить перегрузки. Именно по этой причине спортивные и мощные внедорожники на CVT не выпускаются.

С этим типом трансмиссии важно соблюдать аккуратный стиль вождения. Любая резкость, особенно при старте или движении по грязи, может привести к перегреву и скорой поломке агрегата. CVT не любит нагрузки, особенно длительные.

Обслуживание вариатора - дорогое удовольствие. Масло нужно менять чаще — каждые 40 тысяч километров. Если этого не делать, изнашиваются основные компоненты: ремень, цепь, конусы. А вот с ремонтом — отдельная история. Найти мастера, готового взяться за CVT, сложно. А цены на детали и работу зачастую выше, чем у классических автоматов.

Не стоит забывать и о буксировке. Вариатор категорически не любит прицепов. Даже разовая буксировка может вызвать перегрев и повредить трансмиссию. А при попытке продать машину с CVT многие сталкиваются с трудностями: покупатели часто настороженно относятся к такому типу коробки.

Так что перед покупкой автомобиля с вариатором стоит взвесить все за и против. Комфорт и плавность — это хорошо, но они могут обернуться серьёзными затратами.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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