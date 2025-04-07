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С таким завтраком остеопороз больше не угроза: спасает кости лучше кальция

2:06
Здоровье

Яйца давно перестали быть врагом здорового питания. Сегодня они снова в фаворе у диетологов — и не зря. Новые исследования показывают: одно яйцо в день не только безопасно, но и полезно для костей.

Завтрак
Фото: flickr.com by Or Hiltch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Завтрак

Яйцо и крепкие кости: есть ли связь

В 2024 году учёные провели исследование с участием 19 000 человек. Выяснилось: те, кто ел хотя бы одно яйцо в день (примерно 85 граммов), имели более высокую плотность костной ткани — до 83 % в позвоночнике и 72 % в бедре по сравнению с теми, кто яйца не ел вовсе. Это существенно снижает риск развития остеопороза.

А как же холестерин

Раньше яйца считались источником "вредного" холестерина. Но это мнение устарело. Уже в 2020 году научный журнал The American Journal of Clinical Nutrition опубликовал данные: ежедневное употребление яиц не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Диетологи подтверждают

Большинство специалистов сходятся во мнении: одно яйцо в день — это нормально. Важно только учитывать и "скрытые" яйца — например, в омлетах, запеканках, выпечке.

А вот людям с неконтролируемым высоким холестерином или диабетом стоит ограничиться 2-3 яйцами в неделю.

Почему яйцо — идеальный продукт

  • Содержит белок высокого качества

  • Богато витаминами и минералами (в том числе цинком)

  • Желток снабжает организм антиоксидантами и нужным уровнем холестерина

По словам врачей, яйцо — один из самых ценных и доступных по цене продуктов, особенно для сбалансированного питания.

Какие яйца выбирать

Лучший выбор — яйца от кур, которых кормили семенами льна. Они богаче омега-3, полезных для сердца. А вот цвет скорлупы и даже условия содержания птицы почти не влияют на питательную ценность.

Уточнения

Остеопоро́з (лат. osteoporosis) — хронически прогрессирующее системное метаболическое (обменное) заболевание скелета или клинический синдром, проявляющийся при других заболеваниях и характеризующийся снижением плотности костей, нарушением их микроархитектоники и усилением хрупкости по причине нарушения метаболизма костной ткани с преобладанием катаболизма над процессами костеобразования, снижением прочности кости и повышением риска переломов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
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