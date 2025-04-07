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Поливаю лук солёной водой — соседи в шоке, а вредителей как не бывало

1:26
Садоводство

Обычно соль в огороде ассоциируется с безжизненной почвой и вредом для растений. Но есть исключение, о котором знают только те, кто давно дружит с грядками. Речь — о солёном поливе, который спасает чеснок и лук от главной напасти.

Лук
Фото: Self-photographed by Rainer Haessner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лук

Что делает соль с грядками

Нет, она не портит урожай, если действовать с умом. Солёная вода — надёжное средство против луковой мухи и других вредителей, которые обожают подгрызать растения с корешка. Такая обработка помогает также остановить распространение болезней и укрепляет иммунитет растений.

Лук и чеснок после такой процедуры не вянут, а, наоборот, растут крепкими и здоровыми.

Как приготовить раствор

Пропорции — простые и безопасные:

  • 200-500 г соли (обычной, лучше мелкой);

  • 10 л воды.

Соль нужно полностью растворить в ведре воды — без осадка. Этим раствором проливают грядки, аккуратно под корень, стараясь не попадать на листья.

А дальше — обязательно повторный полив

Через 30 минут после обработки нужно снова полить грядки чистой водой. Это уберёт излишки соли и не даст веществу впитаться в почву слишком глубоко.

Такой способ не только избавляет от вредителей, но и снижает риск болезней. Главное — использовать его строго по инструкции и не слишком часто.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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