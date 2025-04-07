Прощай, нагар: найден самый лёгкий способ вернуть блеск любимой сковороде

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сковородки из нержавеющей стали отлично служат на кухне: они быстро и равномерно нагреваются, не вступают в реакцию с продуктами и подходят почти для любых блюд. Но со временем на них появляются пригоревшие участки, разводы, пятна от воды и обесцвечивание — всё это можно устранить простыми средствами.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сковорода

После готовки дайте сковороде немного остыть и вымойте её горячей мыльной водой с мягкой губкой. Не используйте металлические щётки и агрессивные чистящие средства, чтобы не повредить поверхность.

Если еда пригорела, налейте в сковороду немного воды с каплей средства для посуды, доведите до кипения, дайте покипеть пару минут и аккуратно соскоблите остатки деревянной ложкой или силиконовой лопаткой.

Для сильного нагара всыпьте в сковороду пару ложек пищевой соды, добавьте воды, чтобы покрыть загрязнение, прокипятите несколько минут, остудите и потрите мягкой губкой — сода поможет безопасно удалить остатки без царапин.

Если сковорода покрылась белым налётом от жёсткой воды, вскипятите в ней смесь из уксуса и воды, остудите, вымойте как обычно и вытрите насухо. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, всегда разогревайте сковороду перед тем, как добавить масло, дайте охлаждённым продуктам немного постоять при комнатной температуре перед жаркой, а после мытья сразу вытирайте посуду насухо.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.



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