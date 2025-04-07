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Собака не жалуется — просто терпит: как вовремя распознать зубную боль у питомца

Зоосфера

Собаки не жалуются на боль, но внимательный хозяин может многое заметить по поведению. Особенно когда речь о зубах: проблема часто начинается незаметно, а заканчивается визитом к ветеринару и потерей аппетита у любимца.

Собака у ветеринара
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака у ветеринара

Что вызывает зубную боль у собак

Чаще всего виноват обычный налёт, который превращается в зубной камень и воспаляет дёсны. Добавим к этому трещины от твёрдых костей, травмы, а иногда — и генетические особенности, вроде неправильного прикуса. Всё это доставляет питомцу серьёзный дискомфорт.

Как понять, что у собаки болят зубы

Вот несколько типичных сигналов:

  • Собака отказывается от еды или проглатывает куски, не жуя.
  • Трёт морду лапой, скулит.
  • Становится раздражительной или, наоборот, вялой.
  • Появляется неприятный запах из пасти.
  • Дёсны кровоточат, слюна может быть с примесью крови.
  • Зубы шатаются или выпадают.
  • Налёт на эмали заметен невооружённым глазом.
  • Увеличиваются лимфоузлы под челюстью.

Если замечаете хотя бы пару симптомов — не тяните. Обратитесь к ветеринарному стоматологу: он осмотрит пасть, при необходимости сделает рентген и назначит лечение.

Как не довести до беды

  • Чистите зубы питомцу раз в неделю, только специальной пастой.
  • Подбирайте корм с крупными гранулами — они действуют как щётка.
  • Избегайте сладостей и твёрдых костей.
  • Жевательные игрушки - отличное дополнение к гигиене.
  • Регулярно осматривайте пасть и водите любимца на плановые осмотры.

Проблемы с зубами — не только локальный дискомфорт. Если инфекция попадёт в кровь, она может ударить по сердцу, почкам и печени. Поэтому здоровье зубов — это здоровье всего организма.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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