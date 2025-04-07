Собака не жалуется — просто терпит: как вовремя распознать зубную боль у питомца

Собаки не жалуются на боль, но внимательный хозяин может многое заметить по поведению. Особенно когда речь о зубах: проблема часто начинается незаметно, а заканчивается визитом к ветеринару и потерей аппетита у любимца.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Собака у ветеринара

Что вызывает зубную боль у собак

Чаще всего виноват обычный налёт, который превращается в зубной камень и воспаляет дёсны. Добавим к этому трещины от твёрдых костей, травмы, а иногда — и генетические особенности, вроде неправильного прикуса. Всё это доставляет питомцу серьёзный дискомфорт.

Как понять, что у собаки болят зубы

Вот несколько типичных сигналов:

Собака отказывается от еды или проглатывает куски, не жуя.

Трёт морду лапой, скулит.

Становится раздражительной или, наоборот, вялой.

Появляется неприятный запах из пасти.

Дёсны кровоточат, слюна может быть с примесью крови.

Зубы шатаются или выпадают.

Налёт на эмали заметен невооружённым глазом.

Увеличиваются лимфоузлы под челюстью.

Если замечаете хотя бы пару симптомов — не тяните. Обратитесь к ветеринарному стоматологу: он осмотрит пасть, при необходимости сделает рентген и назначит лечение.

Как не довести до беды

Чистите зубы питомцу раз в неделю, только специальной пастой.

питомцу раз в неделю, только специальной пастой. Подбирайте корм с крупными гранулами — они действуют как щётка.

с крупными гранулами — они действуют как щётка. Избегайте сладостей и твёрдых костей.

и твёрдых костей. Жевательные игрушки - отличное дополнение к гигиене.

- отличное дополнение к гигиене. Регулярно осматривайте пасть и водите любимца на плановые осмотры.

Проблемы с зубами — не только локальный дискомфорт. Если инфекция попадёт в кровь, она может ударить по сердцу, почкам и печени. Поэтому здоровье зубов — это здоровье всего организма.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

