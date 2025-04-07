Собака не жалуется — просто терпит: как вовремя распознать зубную боль у питомца

Собаки не жалуются на боль, но внимательный хозяин может многое заметить по поведению. Особенно когда речь о зубах: проблема часто начинается незаметно, а заканчивается визитом к ветеринару и потерей аппетита у любимца.
Чаще всего виноват обычный налёт, который превращается в зубной камень и воспаляет дёсны. Добавим к этому трещины от твёрдых костей, травмы, а иногда — и генетические особенности, вроде неправильного прикуса. Всё это доставляет питомцу серьёзный дискомфорт.
Вот несколько типичных сигналов:
Если замечаете хотя бы пару симптомов — не тяните. Обратитесь к ветеринарному стоматологу: он осмотрит пасть, при необходимости сделает рентген и назначит лечение.
Проблемы с зубами — не только локальный дискомфорт. Если инфекция попадёт в кровь, она может ударить по сердцу, почкам и печени. Поэтому здоровье зубов — это здоровье всего организма.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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