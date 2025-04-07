Когда телифон — не опечатка, а угроза: монстр с арсеналом уксусной ярости

Он выглядит как герой ужастика: восемь лап, клешни и хвост, из которого выстреливает струя обжигающей уксусной кислоты. Но перед вами не фантазия сценариста, а реальное существо — гигантский телифон из южных регионов Северной Америки.
Телифон может выстрелить кислотой с расстояния до 80 см — точно в лицо, глаза или рот. Состав "боеприпаса" прост: вода, немного каприловой кислоты и 84% уксуса. Для сравнения: 30% уксусной кислоты уже вызывает химические ожоги. А тут их почти в три раза больше. Всего в арсенале до 7 таких зарядов.
У телифона есть клешни, сделанные из педипальп — тех самых, что у пауков отвечают за осязание. Он использует их как оружие. Яда в них нет, но укус — рваный, болезненный и долго заживает. А ещё - антенны-лапы, благодаря которым он ориентируется даже в полной темноте.
Несмотря на устрашающий внешний вид, телифон — мирный ночной охотник. В людей не лезет, а кислота — это способ защиты. К тому же он — отличный борец с вредителями: охотится на скорпионов и ядовитых пауков. Даже норы роет сам, чужие не захватывает.
Размножается телифон всего раз в жизни. Самка устраивает бой кавалеру, а если тот выдержит — у них начинается романтический ритуал с "держанием за лапки". После спаривания самец передаёт семенной пакетик, и уходит. Самка носит яйца на животе, а потом — малышей на спине. И защищает их до самого конца, ведь после родов живёт всего пару месяцев.
Телифо́ны (лат. Thelyphonida) — отряд тропических и субтропических паукообразных (Arachnida).
Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.