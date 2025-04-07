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Когда телифон — не опечатка, а угроза: монстр с арсеналом уксусной ярости

1:54
Зоосфера

Он выглядит как герой ужастика: восемь лап, клешни и хвост, из которого выстреливает струя обжигающей уксусной кислоты. Но перед вами не фантазия сценариста, а реальное существо — гигантский телифон из южных регионов Северной Америки.

Телифон (лат. Thelyphonida)
Фото: commons.wikimedia.org by Zleng, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Телифон (лат. Thelyphonida)

Плевок, который не забудешь

Телифон может выстрелить кислотой с расстояния до 80 см — точно в лицо, глаза или рот. Состав "боеприпаса" прост: вода, немного каприловой кислоты и 84% уксуса. Для сравнения: 30% уксусной кислоты уже вызывает химические ожоги. А тут их почти в три раза больше. Всего в арсенале до 7 таких зарядов.

Клешни, способные вспороть кожу

У телифона есть клешни, сделанные из педипальп — тех самых, что у пауков отвечают за осязание. Он использует их как оружие. Яда в них нет, но укус — рваный, болезненный и долго заживает. А ещё - антенны-лапы, благодаря которым он ориентируется даже в полной темноте.

Пугливый, но полезный

Несмотря на устрашающий внешний вид, телифон — мирный ночной охотник. В людей не лезет, а кислота — это способ защиты. К тому же он — отличный борец с вредителями: охотится на скорпионов и ядовитых пауков. Даже норы роет сам, чужие не захватывает.

Любовь с клешнями и яйцами

Размножается телифон всего раз в жизни. Самка устраивает бой кавалеру, а если тот выдержит — у них начинается романтический ритуал с "держанием за лапки". После спаривания самец передаёт семенной пакетик, и уходит. Самка носит яйца на животе, а потом — малышей на спине. И защищает их до самого конца, ведь после родов живёт всего пару месяцев.

Уточнения

Телифо́ны (лат. Thelyphonida) — отряд тропических и субтропических паукообразных (Arachnida).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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