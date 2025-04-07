Сергей Семак восторгается Александром Овечкиным: ждём рекорд по голам в НХЛ

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Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак выразил восхищение успехами форварда "Вашингтона" Александра Овечкина и отметил, что клуб с нетерпением ожидает его возможного достижения — установления нового рекорда по количеству заброшенных шайб в НХЛ, который сейчас принадлежит Уэйну Гретцки.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Yevdokimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сергей Семак

Семак подчеркнул, что "Зенит" внимательно следит за карьерой Овечкина и восхищается его трудолюбием и самоотдачей.

"Конечно же, мы следили за его достижениями — сегодня он повторил рекорд Гретцки, с нетерпением ждем того момента, когда он улучшит его. Овечкин заслужил быть тем, кем является своим трудолюбием и самоотдачей", — сказал Семак.

В недавнем матче на домашнем льду "Вашингтон" одержал убедительную победу над "Чикаго" со счетом 5:3. В этой игре Овечкин забросил две шайбы, сравнявшись с Уэйном Гретцки по общему числу голов в НХЛ — 894 шайбы, напоминает Газета.Ru.

После этого матча "Вашингтон" набрал 107 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице НХЛ. У Овечкина теперь есть шанс войти в историю и стать лучшим снайпером всех времен уже в следующем матче, который состоится 6 апреля. В этот день "Вашингтон Кэпиталз" примет "Нью-Йорк Айлендерс" на своем льду. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Уточнения

Серге́й Богда́нович Сема́к (род. 27 февраля 1976, Сычанское, Ворошиловградская область) — российский футболист и футбольный тренер.



Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

