Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Косово получило приглашение в ПАСЕ
Советует эксперт: как ухаживать за проблемной кожей и избавиться от высыпаний за три недели
Как бесплатно есть в ресторане быстрого питания?
Светлаков: террористы в "Крокусе" вели себя очень профессионально
Дмитрий Песков описал деятельность Владимира Путина в ночь после теракта 22 марта
Гром, молния и человек в шляпе: кинологи рассказали о главных страхах собак
Скрытая возможность автоматической коробки передач, которой мало кто пользуется
Игрок "Локомотива" Митай признался, что возмущён московскими пробками, камерами и ценами
Турист из России съездил в Казахстан и был удивлен отношением местных к русским
Лучшие сорта томатов для закатывания в банки: плоды небольшие и упругие

Топ-5 сортов томатов для закатывания в банки

1:31
Садоводство » Овощи

Эти сорта томатов отлично подходят для закатывания в банки. Топ-5 назвал опытный садовод Егор, ведущий Дзен-канал "На даче у дяди Егора".

Топ-5 сортов томатов для закатывания в банки
Фото: Self-photographed by Photograph: Frank C. Müller, Frankfurt am Main is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Агроденс F1". Этот сорт, известный своей универсальностью, подходит как для выращивания в теплицах, так и на грядках. Растения высокоустойчивы к болезням и приносят стабильные урожаи крупных плодов весом 60-100 грамм, которые хорошо сохраняют форму при термообработке.

"Бони ММ". Отечественный сорт, характеризующийся выносливостью к неблагоприятным условиям. Кусты плодоносят до самых заморозков, а плоды имеют высокие вкусовые качества и долго сохраняются.

"Дамские пальчики". Декоративный сорт с маленькими, сочными плодами, напоминающими по форме пальцы. Обильное плодоношение и привлекательный внешний вид делают его прекрасным выбором для закатки.

"Де Барао". Позднеспелый сорт, специально выведенный для цельноплодного консервирования. Устойчив к болезням, его плоды характеризуются отличным вкусом и плотной текстурой, идеально подходят для закатки.

"Джекпот F1". Ультраскороспелый гибрид с высокой урожайностью и холодостойкостью. Компактные растения дают обильный урожай стандартных помидоров, идеально подходящих для закатки целиком.

Эти сорта томатов прекрасно подходят для заготовок и были проверены многократно на практике.

Де Барао царский - шикарной формы и отменного вкуса сорт! Обзор сорта.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае

ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.

При обыске у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае нашли миллионы валюты и люксовые авто
В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Приготовьтесь к царскому урожаю картошки: вот что положите в лунки при посадке
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Этот природный подарок многие не замечают, а зря: он бесценен для сада — пригодится на каждом участке
Этот природный подарок многие не замечают, а зря: он бесценен для сада — пригодится на каждом участке
Последние материалы
Как бесплатно есть в ресторане быстрого питания?
Светлаков: террористы в "Крокусе" вели себя очень профессионально
Дмитрий Песков описал деятельность Владимира Путина в ночь после теракта 22 марта
Гром, молния и человек в шляпе: кинологи рассказали о главных страхах собак
Топ-5 сортов томатов для закатывания в банки
Скрытая возможность автоматической коробки передач, которой мало кто пользуется
Игрок "Локомотива" Митай признался, что возмущён московскими пробками, камерами и ценами
Турист из России съездил в Казахстан и был удивлен отношением местных к русским
Как студия "Мельница" создаёт мультфильмы
Полезное тыквенно-овсяное печенье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников