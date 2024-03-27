Лучшие сорта томатов для закатывания в банки: плоды небольшие и упругие

Топ-5 сортов томатов для закатывания в банки

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Эти сорта томатов отлично подходят для закатывания в банки. Топ-5 назвал опытный садовод Егор, ведущий Дзен-канал "На даче у дяди Егора".

Фото: Self-photographed by Photograph: Frank C. Müller, Frankfurt am Main is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Агроденс F1". Этот сорт, известный своей универсальностью, подходит как для выращивания в теплицах, так и на грядках. Растения высокоустойчивы к болезням и приносят стабильные урожаи крупных плодов весом 60-100 грамм, которые хорошо сохраняют форму при термообработке.

"Бони ММ". Отечественный сорт, характеризующийся выносливостью к неблагоприятным условиям. Кусты плодоносят до самых заморозков, а плоды имеют высокие вкусовые качества и долго сохраняются.

"Дамские пальчики". Декоративный сорт с маленькими, сочными плодами, напоминающими по форме пальцы. Обильное плодоношение и привлекательный внешний вид делают его прекрасным выбором для закатки.

"Де Барао". Позднеспелый сорт, специально выведенный для цельноплодного консервирования. Устойчив к болезням, его плоды характеризуются отличным вкусом и плотной текстурой, идеально подходят для закатки.

"Джекпот F1". Ультраскороспелый гибрид с высокой урожайностью и холодостойкостью. Компактные растения дают обильный урожай стандартных помидоров, идеально подходящих для закатки целиком.

Эти сорта томатов прекрасно подходят для заготовок и были проверены многократно на практике.