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Томаты вырастают гигантами без теплицы: огородница из Сибири выращивает эти сорта на открытой земле — урожай впечатляет

Суперкрупные сорта томатов

1:10
Садоводство » Овощи

Крупные, сочные и сладкие помидоры — мечта садоводов, особенно в холодных регионах, где теплицы не всегда доступны. Но существуют сорта, которые хорошо растут без них.

Суперкрупные сорта томатов
Фото: https://flickr.com/photos/37411274@N02/4975893880 by Mason Masteka is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вот несколько сортов, которые огородница Ольга Черновая, ведущая Дзен-канал "Огородная азбука Ольги Черновой", выращивала на открытой земле в Сибири.

Томат "Настенька". Среднеспелый, детерминантный сорт. Овально-вытянутые плоды, розового цвета, весом от 200 до 500 грамм.

Томат "Батяня". Индетерминантный, высотой до 2 метров, сердцевидные плоды весом от 200 до 400 грамм, могут достигать 700 грамм.

Томат "Гигант лимонный". Среднеспелый сорт, плоды жёлтого цвета, плоско-округлые, массой от 250 до 700 граммов.

Томат "Король гигантов". Индетерминантный сорт, плоды красные, весом до 1 кг, сладкие.

Эти сорта могут дать вам крупные и вкусные помидоры даже без использования теплицы.

Ранее мы рассказали об эффективном способе посева моркови без прореживания.

ТОМАТ НАСТЕНЬКА. БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ БЕЗ ХЛОПОТ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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