Томаты вырастают гигантами без теплицы: огородница из Сибири выращивает эти сорта на открытой земле — урожай впечатляет

Крупные, сочные и сладкие помидоры — мечта садоводов, особенно в холодных регионах, где теплицы не всегда доступны. Но существуют сорта, которые хорошо растут без них.
Вот несколько сортов, которые огородница Ольга Черновая, ведущая Дзен-канал "Огородная азбука Ольги Черновой", выращивала на открытой земле в Сибири.
Томат "Настенька". Среднеспелый, детерминантный сорт. Овально-вытянутые плоды, розового цвета, весом от 200 до 500 грамм.
Томат "Батяня". Индетерминантный, высотой до 2 метров, сердцевидные плоды весом от 200 до 400 грамм, могут достигать 700 грамм.
Томат "Гигант лимонный". Среднеспелый сорт, плоды жёлтого цвета, плоско-округлые, массой от 250 до 700 граммов.
Томат "Король гигантов". Индетерминантный сорт, плоды красные, весом до 1 кг, сладкие.
Эти сорта могут дать вам крупные и вкусные помидоры даже без использования теплицы.
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