Прореживать не придётся: этот способ посева моркови сэкономит вам время - садовница с 20-летним стажем пользуется только им

Как быстро посеять морковь и потом её не прореживать

0:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Существует простой способ посева моркови, который избавляет от необходимости прореживания всходов. Им поделилась садовница в 20-летним стажем в своём Дзен-канале "Уральская провинция".

Фото: Own work by MarkBuckawicki is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она использует гранулированные семена моркови, которые легко и равномерно раскладываются по бороздке. Это позволяет избежать проблем с неравномерным ростом растений и сэкономить время на последующем уходе.

Один из способов повысить всхожесть гранулированных семян моркови заключается в увлажнении их до такой степени, чтобы оболочка драже хорошо намокла и разваливалась при касании. После посева грядку следует обильно полить водой и накрыть лутрасилом для поддержания постоянной температуры и влажности почвы, что способствует более раннему появлению всходов.

Ранее мы рассказали, чем следует полить рассаду через 5-10 дней после пикировки.