Прореживать не придётся: этот способ посева моркови сэкономит вам время - садовница с 20-летним стажем пользуется только им

Существует простой способ посева моркови, который избавляет от необходимости прореживания всходов. Им поделилась садовница в 20-летним стажем в своём Дзен-канале "Уральская провинция".
Она использует гранулированные семена моркови, которые легко и равномерно раскладываются по бороздке. Это позволяет избежать проблем с неравномерным ростом растений и сэкономить время на последующем уходе.
Один из способов повысить всхожесть гранулированных семян моркови заключается в увлажнении их до такой степени, чтобы оболочка драже хорошо намокла и разваливалась при касании. После посева грядку следует обильно полить водой и накрыть лутрасилом для поддержания постоянной температуры и влажности почвы, что способствует более раннему появлению всходов.
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Удобрение этим средством укрепит рассаду.