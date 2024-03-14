Рассада будет сильной и здоровой: обязательно полейте её этим средством через 5-10 дней после пикировки

Борная кислота — универсальное средство, применяемое как удобрение для растений

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Борная кислота — универсальное средство, применяемое как инсектицид, антисептик, удобрение для растений, огнезащитное средство и многое другое. Её польза для растений подтверждена учеными, что делает её доступной в садовых магазинах. Основной активный элемент в борной кислоте — бор, который является важным микроэлементом для роста и развития растений.

Фото: Own work by Lequerik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Компонент способствует фотосинтезу, регулирует обмен веществ, укрепляет иммунитет и способствует улучшению цветения и завязей. Рассада помидоров и перцев особенно благополучно реагирует на бор. Первую подкормку рекомендуется провести через 5-10 дней после пикировки, разводя четверть грамма борной кислоты в полутора литрах воды.

Для правильного дозирования можно взять грамм борной кислоты в порошке и разделить его на четыре части, растворяя порошок в небольшом количестве горячей воды. Этот раствор можно использовать для полива и опрыскивания рассады. Один-два таких удобрения в период роста рассады помогут ей стать сильной и здоровой.

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