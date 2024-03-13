Этот сорт моркови поражает сладостью: отлично хранится - название говорит само за себя

Сорт моркови "Мармеладка"

0:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Этот сорт моркови всегда поражает своей урожайностью и сладостью. Он считается среднеспелым и достигает зрелости за 105 дней. Опытом выращивания поделилась огородница Данута Иосифовна в своём Дзен-канале.

Фото: Own work by Wilfredor is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Речь о сорте "Мармеладка". Он идеален для соков и переработки, а также подходит для хранения в замороженном виде.

Посев семян проводится на глубину около 3 см, а после прореживания их оставляют на расстоянии примерно в 2 см. Морковь хранится хорошо в подвале, погребе или опилках.

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