Арбуз реально вырастить и в регионах с коротким летом: важно знать сроки посадки — рассказываем о них

Арбузы — это культура, которая преимущественно произрастает в южных регионах. Однако выращивание их в средней полосе также возможно, если знать некоторые секреты.
Для регионов с прохладным и коротким летом наиболее подходят скороспелые сорта арбузов, которые созревают за приблизительно 90 дней и дают урожай к концу лета. Ещё лучше выбирать ультраскороспелые сорта, которые позволяют получить урожай уже через 60 дней, в начале августа.
Арбузы можно высевать сразу в огород или выращивать через рассаду. Важно знать оптимальные сроки посадки:
Если вы решите использовать рассаду, семена можно замочить на сутки в тёплой воде или проращивать во влажной ткани до появления корешков. Важно обеспечивать рассаде достаточное количество солнечного света.
Рассаде нужна рыхлая почва с низким содержанием питательных веществ. Подкормка рассады не требуется, чтобы не стимулировать излишний рост. Перед пересадкой в открытый грунт растения рекомендуется закаливать.
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