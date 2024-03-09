Арбуз реально вырастить и в регионах с коротким летом: важно знать сроки посадки — рассказываем о них

Оптимальные сроки высеивания арбузов

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Арбузы — это культура, которая преимущественно произрастает в южных регионах. Однако выращивание их в средней полосе также возможно, если знать некоторые секреты.

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Для регионов с прохладным и коротким летом наиболее подходят скороспелые сорта арбузов, которые созревают за приблизительно 90 дней и дают урожай к концу лета. Ещё лучше выбирать ультраскороспелые сорта, которые позволяют получить урожай уже через 60 дней, в начале августа.

Арбузы можно высевать сразу в огород или выращивать через рассаду. Важно знать оптимальные сроки посадки:

для рассады в теплицы — с 25 марта по 5 апреля;

для рассады в открытый грунт — с 25 апреля по 5 мая;

посев семян в открытый грунт — с 25 мая по 5 июня.

Если вы решите использовать рассаду, семена можно замочить на сутки в тёплой воде или проращивать во влажной ткани до появления корешков. Важно обеспечивать рассаде достаточное количество солнечного света.

Рассаде нужна рыхлая почва с низким содержанием питательных веществ. Подкормка рассады не требуется, чтобы не стимулировать излишний рост. Перед пересадкой в открытый грунт растения рекомендуется закаливать.

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