Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спрей c пантенолом для блеска и увлажнения волос
Избыточный вес и здоровье: экспертные советы по борьбе с ожирением
Глава киноподразделения Warner Bros. высказалась о намерении снять следующий фильм "Барби"
Папа Римский: Проигрывающая сторона на Украине должна признать это и пойти на переговоры
Ученые обнаружили древний город на дне Адриатического моря
Депутат Сергей Пахомов назвал альтернативу льготной ипотеке
Почему собака каждый раз радуется вашему приходу домой
Кошкам нельзя молоко
"Искандер" уничтожил три пусковые установки американского ЗРК Patriot в районе Покровска
Арбуз реально вырастить и в регионах с коротким летом: важно знать сроки посадки — рассказываем о них

Оптимальные сроки высеивания арбузов

1:19
Садоводство » Советы

Арбузы — это культура, которая преимущественно произрастает в южных регионах. Однако выращивание их в средней полосе также возможно, если знать некоторые секреты.

Оптимальные сроки высеивания арбузов
Фото: openverse.org by mynameisharsha is licensed under CC BY-SA 2.0

Для регионов с прохладным и коротким летом наиболее подходят скороспелые сорта арбузов, которые созревают за приблизительно 90 дней и дают урожай к концу лета. Ещё лучше выбирать ультраскороспелые сорта, которые позволяют получить урожай уже через 60 дней, в начале августа.

Арбузы можно высевать сразу в огород или выращивать через рассаду. Важно знать оптимальные сроки посадки:

  • для рассады в теплицы — с 25 марта по 5 апреля;
  • для рассады в открытый грунт — с 25 апреля по 5 мая;
  • посев семян в открытый грунт — с 25 мая по 5 июня.

Если вы решите использовать рассаду, семена можно замочить на сутки в тёплой воде или проращивать во влажной ткани до появления корешков. Важно обеспечивать рассаде достаточное количество солнечного света.

Рассаде нужна рыхлая почва с низким содержанием питательных веществ. Подкормка рассады не требуется, чтобы не стимулировать излишний рост. Перед пересадкой в открытый грунт растения рекомендуется закаливать.

Ранее мы рассказали о простом методе проверки всхожести семян.

СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ АРБУЗОВ И ДЫНЬ В ХОЛОДНОМ КЛИМАТЕ! Как вырастить здоровую и коренастую рассаду
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
3 лучших упражнения от обвисшего живота. Помогают всем

Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.

Как убрать висячий живот
Как правильно похоронить животное
Земля пухом: владельцам рассказали, как правильно похоронить своего домашнего питомца
Верность — второе имя: названы самые преданные собаки, которые никогда не признают нового хозяина
Простой торт из печенья с черносливом: без выпечки, с приготовлением справится и ребёнок
ВКС РФ начали применять в спецоперации авиабомбы с модулем УМПБ Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Продолжается противостояние телеканала НТВ и Ксении Собчак. В этот раз журналистка перешла к прямым оскорблениям
Эти цветы обожают тень: украсят тёмные уголки сада, хорошо растут под кронами деревьев
Шелковица: растение, которое нежное, красивое и ценное
Шелковица: растение, которое нежное, красивое и ценное
Последние материалы
Спрей c пантенолом для блеска и увлажнения волос
Оптимальные сроки высеивания арбузов
Глава киноподразделения Warner Bros. высказалась о намерении снять следующий фильм "Барби"
Избыточный вес и здоровье: экспертные советы по борьбе с ожирением
Папа Римский: Проигрывающая сторона на Украине должна признать это и пойти на переговоры
Ученые обнаружили древний город на дне Адриатического моря
Депутат Сергей Пахомов назвал альтернативу льготной ипотеке
Почему собака каждый раз радуется вашему приходу домой
Кошкам нельзя молоко
"Искандер" уничтожил три пусковые установки американского ЗРК Patriot в районе Покровска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников