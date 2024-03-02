Перед посадкой семян сделайте с ними это: простой метод проверки всхожести

Простой метод для проверки всхожести семян

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Всхожесть — способность семян дать здоровые ростки. Перед посадкой лучше определить этого показатель. Садовод Дзен-канала "Моя прекрасная дача" рассказал, как это сделать.

Фото: creativecommons.org by Oksana Lastochkina is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Возьмите пищевой контейнер с крышкой, положите в него ватный диск, выложите сверху семена и смочите их так, чтобы они не всплыли. Затем накройте вторым ватным диском и закройте контейнер, чтобы сохранить влагу. Держите семена при комнатной температуре около 25°C в течение нескольких дней (2-4 дня). Затем откройте контейнер и смотрите, сколько семян проклюнулось.

Если проросло почти все семя, то они качественные и ожидать хороший урожай. Если проросло только половина семян, это также неплохой результат. Если не проросло ни одного семени или ростки появились только у нескольких, сажайте только проросшие. Остальные, вероятнее всего, не прорастут в будущем, что указывает на потерю зародыша.

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