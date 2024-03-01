Всего три добавки в грунт: лук даст мощные корни и крепкие ростки

Важные добавки в грунт для лука

0:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чтобы получить обильный урожай лука, необходимо правильно подготовить грядку. Своим опытом поделился садовод Дзен-канала "Моя прекрасная дача".

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Огородник перед посадкой рассыпает в грунт состав, состоящий из следующих ингредиентов: на ведро компоста берёт 40 г суперфосфата и 30 г калийной соли.

Состав способствует развитию мощной корневой системы и сильным росткам лука. Важно регулярно и умеренно поливать для выращивания крупных луковиц.