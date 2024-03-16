Этот сорт томатов даёт до 7 кг плодов с куста: плоды вкусные — кожица тонкая, мякоть нежная

Сорт томатов "Первоклашка"

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Скоро начнётся дачный сезон на даче, поэтому пора задуматься о покупке семян томатов и начать активное выращивание рассады. Выбор подходящих сортов играет важную роль в получении хорошего урожая. Садовница Данута Иосифовна в своём Дзен-канале рассказал об урожайных сортах.

Фото: Own work by Alina Zienowicz (Ala z), e-mail is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сорт "Первоклашка" — раннеспелый, урожай собирается уже через 105 дней после всходов. Куст достигает высоты до 110 см и хорошо подходит для открытого грунта. С каждого куста садовница снимает до 7 кг томатов.

Плоды разнообразны по цвету, от ярко-розового до тёмной фуксии, и вкусны, с нежной мякотью и тонкой кожицей.

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