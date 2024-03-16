Этот сорт томатов даёт до 7 кг плодов с куста: плоды вкусные — кожица тонкая, мякоть нежная

Скоро начнётся дачный сезон на даче, поэтому пора задуматься о покупке семян томатов и начать активное выращивание рассады. Выбор подходящих сортов играет важную роль в получении хорошего урожая. Садовница Данута Иосифовна в своём Дзен-канале рассказал об урожайных сортах.
Сорт "Первоклашка" — раннеспелый, урожай собирается уже через 105 дней после всходов. Куст достигает высоты до 110 см и хорошо подходит для открытого грунта. С каждого куста садовница снимает до 7 кг томатов.
Плоды разнообразны по цвету, от ярко-розового до тёмной фуксии, и вкусны, с нежной мякотью и тонкой кожицей.
Ранее мы рассказали об урожайном сорте баклажанов.
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.