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Этот сорт томатов даёт до 7 кг плодов с куста: плоды вкусные — кожица тонкая, мякоть нежная

Сорт томатов "Первоклашка"

0:46
Садоводство » Овощи

Скоро начнётся дачный сезон на даче, поэтому пора задуматься о покупке семян томатов и начать активное выращивание рассады. Выбор подходящих сортов играет важную роль в получении хорошего урожая. Садовница Данута Иосифовна в своём Дзен-канале рассказал об урожайных сортах.

Сорт томатов "Первоклашка"
Фото: Own work by Alina Zienowicz (Ala z), e-mail is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сорт "Первоклашка" — раннеспелый, урожай собирается уже через 105 дней после всходов. Куст достигает высоты до 110 см и хорошо подходит для открытого грунта. С каждого куста садовница снимает до 7 кг томатов.
Плоды разнообразны по цвету, от ярко-розового до тёмной фуксии, и вкусны, с нежной мякотью и тонкой кожицей.

Ранее мы рассказали об урожайном сорте баклажанов.

ТОМАТ ПЕРВОКЛАШКА - РАННЕСПЕЛЫЙ РОЗОВЫЙ ВКУСНЫЙ СОРТ. НЕПЛОХАЯ УРОЖАЙНОСТЬ НО ЕСТЬ МИНУСЫ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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