Этот гибрид баклажана даёт 8 кг плодов с 1 кв.метра: овощи вырастают до 580 г — настоящая находка для садоводов

Гибрид баклажана "Афалина F1"

Этот сорт баклажана — потрясающе урожайный гибрид. С 1 м² можно собрать до 8,2 кг отборных плодов! Речь об "Афалине F1".

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Плоды крупные — в хороших условиях до 580 г, насыщенно-фиолетовой окраски, очень приятного вкуса. Созревают через 120-130 дней после полных всходов. Кусты рослые (до 70 см в высоту), в период плодоношения густо облеплены плодами, которые одинаково хороши и в свежем виде, и в заготовках.

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