Плодоносит до морозов: этот сорт томатов устойчив к вершинной гнили, хранится до месяца, не боится холодов

Сорт томатов "Сибирский пируэт" очень устойчив к холодам

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Этот сорт томатов отличается обилием сладких помидоров с легкой кислинкой, собранных на дружно поспевающих кистях, расположенных часто и по всей высоте куста. Он даёт помидоры весом 80-100 г, идеально подходят для консервирования и вяления. Речь о сорте "Сибирский пируэт".

Фото: flickr. com by Harry Rose is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Он также характеризуется устойчивостью к образованию вершинной гнили и способностью храниться до месяца, пишет огородница в своём Дзен-канале "В окружении цветов". Она рекомендует поддерживать растение и проводить пасынкование. По словам огородницы, сорт заявлен как раннеспелый, но в отличие от других ранних помидоров он плодоносил практически до конца сезона. Они выдержали ночное похолодание и выпавший на недолгое время снег.