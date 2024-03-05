Плодоносит до морозов: этот сорт томатов устойчив к вершинной гнили, хранится до месяца, не боится холодов

Этот сорт томатов отличается обилием сладких помидоров с легкой кислинкой, собранных на дружно поспевающих кистях, расположенных часто и по всей высоте куста. Он даёт помидоры весом 80-100 г, идеально подходят для консервирования и вяления. Речь о сорте "Сибирский пируэт".
Он также характеризуется устойчивостью к образованию вершинной гнили и способностью храниться до месяца, пишет огородница в своём Дзен-канале "В окружении цветов". Она рекомендует поддерживать растение и проводить пасынкование. По словам огородницы, сорт заявлен как раннеспелый, но в отличие от других ранних помидоров он плодоносил практически до конца сезона. Они выдержали ночное похолодание и выпавший на недолгое время снег.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.