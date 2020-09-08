Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версия первая

Мария Колесникова нашлась. Что это было за "похищение" посреди бела дня в центре Минска и почему "нашлась пропажа" на границе с Украиной?

Своим мнением по этому поводу поделился с корреспондентом "Правды.Ру" Дмитрий Болкунец, эксперт по Белоруссии в ВШЭ.

Очевидно, что Лукашенко принял тактику выдворять оппозиционеров из страны. Это насильственное изгнание граждан, которые имеют отличное мнение от его позиции.

Эту же гипотезу подтвердил 2 недели назад помощник Лукашенко Николай Латышенок. Во время общения с протестующими на митинге, сказал им:

если вы недовольны действующей властью, берите паспорт и уезжайте из страны.

Вчера Колесникову и её коллег похитили в центре, а ночью их вывезли на границу и пытались выдворить за пределы страны. 2 человека страну покинули, а Мария Колесникова свой паспорт разорвала и отказалась покидать Белоруссию. Ее после этого задержали.

Очевидно, что Лукашенко сейчас будет делать из этого комедию, пытаясь продемонстрировать, что эти люди бегут из страны так же, как это было со Светланой Тихановской, которую — она сама про это говорила — так же насильственно вывезли из Беларуси. А ещё раньше аналогичная ситуация была с Валерием Цепкало. А до него — с Зеноном Позняком, которого в 1996 году Лукашенко выдворил за пределы Белоруссии. Лукашенко — человек неадекватный, который боится оппонентов и конкурентов, будет делать все возможное, чтобы ни одного оппозиционера в Белоруссии не осталось.