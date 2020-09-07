Возле Национального художественного музея в Минске утром 7 сентября неизвестные лица посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и скрылись в неизвестном направлении.

Об этом жительница белорусской столицы рассказала изданию TUT. by.

"Я ее видела вживую до этого, поэтому узнала. Я еще хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устает. Я прошла вперед и в какой-то момент еще подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко.

Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту, и сзади была марка "Соболь". Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают", — рассказывает очевидица произошедшего.