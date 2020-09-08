Мария Колесникова задержана при попытке выехать на Украину

Появилась официальная информация про члена президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову, которую похитили в центре Минска 7 сентября.

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил ТАСС, что Колесникова и двое её сторонников в 4 часа утра 8 сентября пытались покинуть территорию республики и выехать на Украину.

"Подтверждаем, что они проходили пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" в 4 часа утра", — пояснил Бычковский.

Марию Колесникову задержали, а её сторонники покинули Белоруссию и сейчас находятся на Украине.