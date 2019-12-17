Число сообщений о несовершеннолетних жертвах снюса (сосательного табака) растёт почти ежедневно. При этом депутаты от "Единой России" сегодня заявили, что необходимости в его запрете нет.
Чем же опасен снюс и нужны ли меры по его контролю "Правде.Ру" помог разобраться Евгений Ковалев, главный врач Клиники интенсивной терапии АО "Врачи", эксперт по организации здравоохранения.
Опасен не сам, а входящие в продукт компоненты. Опасно то, что используется при производстве таких психоактивных веществ, они же изготавливаются кустарно. И никто не может проконтролировать состав. Туда могут и спайс добавить, и каннабиноиды, и все, что угодно. Поэтому, естественно, недобросовестные люди так или иначе пытаются или продавать такие вещества, или раздавать их, чтобы привлечь внимание подростков. Основная аудитория — все-таки подростки, как правило. Главная опасность именно в примесях. Опять же, это не фармпроизводство, где все точно дозируется, а превышение в 10 раз — уже летальная доза.
Химический эффект на организм достаточно сильно отличается, потому что, во-первых, есть внешний эффект — это раздражение слизистых, вплоть до язв на слизистой оболочки полости рта. Во-вторых, могут быть эффекты, связанные с тем, что вещества напрямую всасываются. Не сгорают и попадают в организм в виде дыма, а напрямую всасываются через слизистые. В связи с этим можно получить их в гораздо большей концентрации.
По сути, у нас весь оборот таких веществ достаточно сложно контролируем. Например, если говорить о табачной продукции, то табак регулируется одним способом — это сертификация на входе. Взяли, один раз сертифицировались и все. Какие-то нормы установлены, но после получения сертификата производитель нередко не пытается их соблюдать.
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