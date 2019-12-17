"Туда могут и спайс добавить": эксперт разъяснил опасность снюса

Число сообщений о несовершеннолетних жертвах снюса (сосательного табака) растёт почти ежедневно. При этом депутаты от "Единой России" сегодня заявили, что необходимости в его запрете нет.

Чем же опасен снюс и нужны ли меры по его контролю "Правде.Ру" помог разобраться Евгений Ковалев, главный врач Клиники интенсивной терапии АО "Врачи", эксперт по организации здравоохранения.

Снюс сегодня очень популярен среди молодёжи. Действительно ли он так опасен для здоровья? Каковы последствия употребления?

Опасен не сам, а входящие в продукт компоненты. Опасно то, что используется при производстве таких психоактивных веществ, они же изготавливаются кустарно. И никто не может проконтролировать состав. Туда могут и спайс добавить, и каннабиноиды, и все, что угодно. Поэтому, естественно, недобросовестные люди так или иначе пытаются или продавать такие вещества, или раздавать их, чтобы привлечь внимание подростков. Основная аудитория — все-таки подростки, как правило. Главная опасность именно в примесях. Опять же, это не фармпроизводство, где все точно дозируется, а превышение в 10 раз — уже летальная доза.

А в чем разница для здоровья между просто курением и употреблением снюса?

Химический эффект на организм достаточно сильно отличается, потому что, во-первых, есть внешний эффект — это раздражение слизистых, вплоть до язв на слизистой оболочки полости рта. Во-вторых, могут быть эффекты, связанные с тем, что вещества напрямую всасываются. Не сгорают и попадают в организм в виде дыма, а напрямую всасываются через слизистые. В связи с этим можно получить их в гораздо большей концентрации.

Если он опасен, почему до этого года никто не озаботился контролем над его оборотом?

По сути, у нас весь оборот таких веществ достаточно сложно контролируем. Например, если говорить о табачной продукции, то табак регулируется одним способом — это сертификация на входе. Взяли, один раз сертифицировались и все. Какие-то нормы установлены, но после получения сертификата производитель нередко не пытается их соблюдать.