"Единая Россия" выступила против запрета снюса

Фракция "Единая Россия" в Госдуме не поддерживает поправки в антитабачное законодательство, которые подразумевают запрет снюса и других никотиносодержащих смесей. Депутаты фракции считают существующие ограничения "достаточными". О такой позиции фракции журналистам рассказал первый заместитель главы фракции Андрей Исаев.

Ранее парламентарии от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли в Госдуму на рассмотрение поправки к закону "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", которые содержат запрет на продажу снюса и других жевательных и сосательных смесей, содержащих никотин.