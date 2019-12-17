Фракция "Единая Россия" в Госдуме не поддерживает поправки в антитабачное законодательство, которые подразумевают запрет снюса и других никотиносодержащих смесей. Депутаты фракции считают существующие ограничения "достаточными". О такой позиции фракции журналистам рассказал первый заместитель главы фракции Андрей Исаев.
Ранее парламентарии от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли в Госдуму на рассмотрение поправки к закону "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", которые содержат запрет на продажу снюса и других жевательных и сосательных смесей, содержащих никотин.
"Мы, безусловно, за то, чтобы такого рода продукция не попадала несовершеннолетним, но в целом хочу обратить ваше внимание на то, что это закон о защите людей от воздействия табачного дыма", — пояснил Исаев.
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