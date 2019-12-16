Школьник в Смоленской области, возможно, умер от снюса

В городе Рославлеве 12-летний школьник погиб, предположительно, от употребления снюса и вдыхания газа из зажигалки. Проводится проверка.

Несчастье произошло в воскресенье, 15 декабря. Как сообщают местные СМИ, мальчик со сверстниками употреблял снюс и нюхал газ из зажигалки в подъезде, когда ему стало плохо. "Скорая" прибыла на вызов, но спасти школьника медики уже не смогли.

По факту смерти ребёнка идёт доследственная проверка, сообщает СУ СК по Смоленской области. Ситуацию в семье школьника также проинспектируют.

Между тем число несовершеннолетних жертв снюса, то есть синтетического сосательного табака, постоянно растёт. В Пензенской области губернатор уже потребовал изъять эти продукты из продажи, хотя закон о запрете снюса ещё не принят.