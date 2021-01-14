Как заражённый перенесёт COVID, зависит от состояния кишечника

Состояние кишечного микробиома человека может сыграть важную роль в борьбе организма с коронавирусной инфекцией и профилактике тяжелых симптомов COVID-19.

Таковы результаты двух новых исследований ученых из Китая и Южной Кореи.

Эта уникальная разновидность бактерий кишечника выполняет несколько функций, одной из которых является модуляция иммунного ответа организма. Исследователи из Китайского университета Гонконга обнаружили, что состав микробиома людей с COVID-19 был "значительно изменен".

Кратко об исследовании

Команда учёных исследовала кровь, стул и медицинские карты 100 пациентов, госпитализированных с коронавирусом в больницы в период с февраля по май прошлого года, 27 из которых продолжали предоставлять образцы через месяц после выздоровления от инфекции.

Кроме того, были проанализированы образцы 78 человек без COVID-19, которые участвовали в исследовании микробиома до пандемии.

Исследователи пришли к выводу, что microbioma кишечника может быть связана с "масштабами серьезности COVID-19, возможно, путем модуляции иммунных реакций хозяина".

Изменение бактериального состава кишечника продолжалось не менее 30 дней после удаления коронавируса из организма. Исходя из этого, авторы подсчитали, что "дисбиотический кишечный микробиом может способствовать проблемам со здоровьем, связанным с иммунной системой после COVID-19".

Кроме того, образцы крови показали, что микробный дисбаланс в кишечнике также связан с более высоким уровнем цитокинов, молекул иммунного ответа, которые во время COVID-19 могут начать атаковать здоровые клетки и ткани в явлении, известном как "цитокиновая буря". Это состояние может привести к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС), потенциально смертельному состоянию.

"Четкая связь"

Другое исследование, опубликованное в онлайн-медицинском журнале mBio, показало, что плохое здоровье кишечника негативно влияет на прогноз COVID-19 и увеличивает вероятность развития более тяжелой формы заболевания, поскольку недостаток здоровых микробов облегчает коронавирусу заражение клеток пищеварительного тракта и внутренних органов.

"По-видимому, существует четкая связь между измененным микробиомом кишечника и тяжелым COVID-19", — утверждает автор этого исследования микробиолог генам Стэнли Ким из Лаборатории микробных взаимодействий человека Корейского Университета (Сеул), который проанализировал несколько исследований, посвященных этой теме.

Ким отметил, что до сих пор связь между здоровьем кишечника и прогнозом COVID-19не была продемонстрирована эмпирически, хотя существующие исследования подтвердили, что люди с основными заболеваниями, включая высокое кровяное давление, диабет и ожирение, сталкиваются с повышенным риском тяжелого COVID-19. Риск также увеличивается с возрастом, причем пожилые люди наиболее уязвимы к наиболее серьезным осложнениям и большей вероятности госпитализации. В то же время оба фактора-пожилой возраст и хронические состояния-имеют хорошо известную связь с нарушением кишечной микробиоты.