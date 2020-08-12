Английские палеонтологи нашли новый вид динозавра

Находка обнаружилась на острове Уайт, "нового" динозавра назвали Vectaerovenator inopinatus.

По словам палеонтологов, он жил примерно 115 млн лет назад, был около четырёх метров ростом и обладал эффективной дыхательной системой, состоящей из специальных воздушных мешочков в составе лёгких, как у современных птиц.

Сам же динозавр являлся хищником и относился к тероподам, о которых учёным на сегодняшний день известно очень мало.