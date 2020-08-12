Находка обнаружилась на острове Уайт, "нового" динозавра назвали Vectaerovenator inopinatus.
По словам палеонтологов, он жил примерно 115 млн лет назад, был около четырёх метров ростом и обладал эффективной дыхательной системой, состоящей из специальных воздушных мешочков в составе лёгких, как у современных птиц.
Сам же динозавр являлся хищником и относился к тероподам, о которых учёным на сегодняшний день известно очень мало.
Бывший музыкант Сергей Шнуров жёстко раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за применение силы против своего народа.