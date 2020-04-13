Какой препарат может блокировать коронавирус - версия японских ученых

В поисках эффективного лекарства против коронавирусной инфекции японские медики сравнили несколько применяющихся сейчас лекарств и пришли к выводу, что блокировать размножение COVID-219 и всех имеющихся на сегодня мутаций вируса способен препарат нелфинавир.
Данное лекарственное средство применяется в составе комплексной терапии при лечении ВИЧ-инфекции.
Результаты проведенного исследования опубликованы на портале репринтов bioRxiv.
"Мы сообщаем, что нелфинавир, ингибитор протеазы ВИЧ-1, потенциально ингибировал репликацию SARS-CoV-2 <...>результаты позволяют предположить, что нелфинавир является потенциальным препаратом-кандидатом для лечения COVID-19 и должен оцениваться у пациентов с COVID-19", - говорится в документе.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.