Какой препарат может блокировать коронавирус - версия японских ученых

В поисках эффективного лекарства против коронавирусной инфекции японские медики сравнили несколько применяющихся сейчас лекарств и пришли к выводу, что блокировать размножение COVID-219 и всех имеющихся на сегодня мутаций вируса способен препарат нелфинавир.

Данное лекарственное средство применяется в составе комплексной терапии при лечении ВИЧ-инфекции.

Результаты проведенного исследования опубликованы на портале репринтов bioRxiv.