В США покупатели готовы потратиться на сладости к Хэллоуину не меньше, чем в прошлом году

Американцы готовятся потратить на хэллоуинские сладости больше в этом году, чем в прошлом, сообщает MarketWatch. По прогнозам Национальной ассоциации кондитеров США, траты на конфеты и шоколад вырастут на 3-5%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В 2023 году американцы потратили на хэллоуинские сладости 6,4 млрд долларов. Традиционно эти сладости раздают детям, которые ходят по домам и просят угощения.

В этом году 95% американцев планируют купить конфеты и шоколад. По данным Национальной федерации розничной торговли, общий объём продаж кондитерских изделий в 2023 году достиг 48 млрд долларов.

Средний расход на хэллоуинские сладости на человека в этом году составит около 31,69 доллара.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





Хэ́ллоуи́н (или Хе́ллоуи́н; англ. Halloween, Hallowe'en, All Hallows Evening, All Hallows' Even, All Saints' Eve) — современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов, отмечается каждый год 31 октября.



