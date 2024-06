The Economist: Китай может утратить звание крупнейшей фабрики мира, а Индия может получить статус мирового офиса

Бангалор является третьим по численности населения городом в Индии и занимает пятое место среди агломераций. Город характеризуется значительным экономическим ростом и является крупнейшим научным и промышленным центром в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariadelapenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International