The Economist: Китай может утратить звание крупнейшей фабрики мира, а Индия может получить статус мирового офиса

У Индии есть все шансы стать площадкой мирового офиса

Бангалор является третьим по численности населения городом в Индии и занимает пятое место среди агломераций. Город характеризуется значительным экономическим ростом и является крупнейшим научным и промышленным центром в стране.

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Его производства включают в себя машиностроение, электронику, аэрокосмическую и оборонную промышленность, а также телекоммуникации. Известен также как "индийская кремниевая долина" благодаря большому количеству компаний, специализирующихся на информационных технологиях. В Бангалоре также расположены университет, Институт наук Индии и Национальная лаборатория аэронавтики.

Более 85 иностранных компаний, включая Intel и Nvidia, в настоящее время проводят проектные работы в Бангалоре. Технологические гиганты, такие как Alphabet, Amazon и Microsoft, также имеют в городе центры исследований и разработок, а также авиастроительный концерн Boeing и гигант розничной торговли Walmart. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz имеет около 6000 сотрудников в своем научно-исследовательском центре в Бангалоре, который является крупнейшим предприятием подобного рода за пределами Германии. За последние четыре года его команда в Индии получила 32 патента.

Многие известные бренды начали полагаться на индийских специалистов для выполнения таких утомительных задач, как заполнение формуляров и внесение исправлений в программное обеспечение для мэйнфреймов. Такие сотрудники обладают достаточными знаниями и навыками для выполнения подобных задач. И главное, это дешевая рабочая сила.

Уже давно стало проще найти работу в Индии "белым воротничкам", чем "синим воротничкам". Для работы с электронными таблицами и электронной почтой не нужно передвигаться по перегруженным дорогам страны или иным образом полагаться на ее некачественную инфраструктуру. И зарубежные фирмы взяли это на вооружение еще в период пандемии. В ближайшее время у Индии есть шансы получить звание мирового офиса, а Китай может утратить статус фабрики мира. Об этом пишет издание The Economist.

Правительство Индии прилагает все усилия, чтобы склонить баланс в пользу производства, модернизируя инфраструктуру страны и выделяя субсидии иностранным фирмам.

Такие меры помогли увеличить объем экспорта услуг Индии, который в прошлом году достиг 338 миллиардов долларов, или почти 10% ВВП, по сравнению с 53 миллиардами долларов в 2005 году (по данным банка Goldman Sachs). В настоящее время на долю Индии приходится 4,6% мирового экспорта услуг, по сравнению с примерно 2% в 2005 году.