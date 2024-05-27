Россиянам назвали шаги для исправления ошибок в кредитной истории

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Эксперт назвал способ исправить ошибки в кредитной истории

1:14
Экономика

Кредитная история может неожиданно стать причиной отказа в займе, даже если у вас высокий доход и нет просрочек. Это может происходить из-за ошибок или неверной информации в кредитной истории.

Эксперт назвал способ исправить ошибки в кредитной истории
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет, что кредитная история формируется банками и другими кредиторами, и хранится в бюро кредитных историй (БКИ). Ошибки могут возникнуть из-за неточных данных от банков, действий мошенников, или изменений паспортных данных.

Для исправления ошибок необходимо подать заявление в БКИ или кредитору, сформировавшему ошибочную запись. БКИ обязано проверить и исправить ошибку в течение 20 дней, кредитор — в течение 10 рабочих дней. Заемщик должен проверить свою кредитную историю через месяц после подачи заявления, сообщает "Российская газета".

Волков подчеркнул, что заемщик не может самостоятельно испортить свою кредитную историю, но должен следить за её правильностью. Граждане имеют право дважды в год бесплатно проверять свою кредитную историю и должны пользоваться этим правом, чтобы вовремя обнаружить и исправить ошибки.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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