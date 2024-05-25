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Генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг резко разбогател

Стоимость пакета акций компании Nvidia выросла в 30 раз

0:54
Экономика

Стоимость пакета акций компании Nvidia, принадлежащих генеральному директору компании Дженсену Хуангу, выросла в 30 раз за последние пять лет, согласно информации от CNBC.

Стоимость пакета акций компании Nvidia выросла в 30 раз
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Хуанг, чьё состояние значительно увеличилось, владеет более 3,5 процента акций компании, которые в четверг выросли на более чем 9 процентов.

Оценка его доли в компании-производителе микросхем увеличилась с $3 миллиардов в 2019 году до $90 миллиардов на текущий момент. Только за четверг она увеличилась примерно на $7,7 миллиарда.

Рост акций произошел после того, как Nvidia объявила о превышении прогнозов прибыли за первый квартал, а спрос на процессоры искусственного интеллекта увеличил продажи более чем втрое.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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