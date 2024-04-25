В Абхазии заявили об улучшении экономически важных транспортных коммуникаций

Президент Абхазии заявил о развитии важных для экономики транспортных коммуникаций

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Абхазии Аслан Бжания акцентировал внимание на стратегической важности развития транспортных коммуникаций для экономического роста страны в своем интервью на Абхазском телевидении.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Он подчеркнул, что для привлечения туристов и эффективной транспортировки товаров необходим доступ к различным видам транспорта: авиационному, морскому, автомобильному и железнодорожному.

Особое внимание было уделено успехам Абхазской железной дороги, которая смогла увеличить свои финансовые показатели в пять раз по сравнению с 2020 годом. Бжания указал на необходимость капитального ремонта 11 железнодорожных тоннелей, для которых уже готовится проектно-сметная документация. Также идет ремонт Кодорского железнодорожного моста на восточной стороне республики, что также способствует улучшению транспортной инфраструктуры, сообщает ТАСС.

Президент анонсировал запуск электропоезда "Ласточка" до Сухума, а затем и до Очамчыры к 2025-2026 годам, что поможет уменьшить нагрузку на автомобильные дороги. Улучшение условий на российско-абхазской границе также входит в планы правительства для облегчения пересечения границы, включая восстановление старого моста и модернизацию действующего пункта пропуска.

В сфере морских коммуникаций Бжания отметил расширение возможностей перевалки грузов в абхазских портах, особенно в Очамчырском порту, где были проведены дноуглубительные работы, а частный бизнес построил новую площадку для перевалки контейнеров. Эти усилия поддерживаются государством через льготное кредитование, что уже принесло около 800 миллионов рублей для технического оснащения и расширения перевалочных мощностей.