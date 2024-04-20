Россияне меняют карточки, как перчатки: названы причины увеличения трат банков на программы лояльности

Forbes: банки увеличили расходы на кешбэк из-за высокой конкуренции за клиентов

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские банки значительно увеличили свои расходы на программы лояльности по картам в 2023 году, потратив 286 млрд рублей, что в полтора раза превышает уровень затрат предыдущего года. Этот рост расходов обусловлен несколькими факторами.

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Во-первых, изменение ожиданий клиентов: "гонка кешбэков" привела к тому, что клиенты стали ожидать более выгодных условий от своих карточных продуктов. Это стимулировало их легко менять банк на тот, который предлагает более щедрые программы лояльности.

Во-вторых, банки видят в наращивании клиентской базы одну из основных задач. В условиях конкуренции на рынке они стремятся привлечь новых клиентов и удержать существующих, в том числе за счет развития карточного рынка и программ лояльности.

Опросы и данные банков подтверждают этот тренд. Например, Совкомбанк отмечает рост выплат по программам лояльности на 10% в прошлом году, а Почта Банк планирует увеличить долю карт с подключенными программами лояльности до 90% к 2025 году.

Банки продолжают инвестировать в программы лояльности из-за их критического значения для активизации транзакционного оборота по картам. Однако простое наличие такой программы уже не является гарантией лояльности клиентов. Опросы показывают, что большинство клиентов готовы поменять одну карту на другую ради лучших условий, сообщает Forbes.

Чтобы удержать действующих клиентов и привлечь новых, банки продолжают "гонку кешбэков" и увеличивают выгоды по картам. Это приводит к росту затрат банков на программы лояльности. Кроме того, конкуренция между банками усиливается, а простота перевода средств клиентами из банка в банк по Системе быстрых платежей (СБП) обуславливает выбор банков с лучшими условиями лояльности.