Финансисты говорят, что упадок экономики ФРГ — это больше, чем временные трудности. Ранее надеялись, что после стагнации немецкой экономики в IV квартале прошлого года, в 2024 году ее ждет небольшая передышка, но этого не произошло, пишет Bloomberg.
"Германия в беде. Все крупные экономики, основанные на промышленности, замедляются, но в стране всё ещё усугубляется высокой стоимостью энергоносителей", — посетовал на сложившееся положение управляющий фондом Barings Брайан Мангвиро.
Он добавил, что в автомобильной промышленности также есть проблемы из-за конкуренции со стороны Китая
Аналитики рассчитали вероятность рецессии. Она велика из-за геополитических конфликтов и роста цен на энергоносители. Показатель самый высокий в ФРГ и Нидерландах и составляет 38%.
Неопределенность политического будущего государства также влияет на его экономику. Главный исполнительный директор Deutsche Bank AG Кристиан Сьюинг отметил, что обеспокоенность ростом активности крайне правой партии АдГ потворствует уменьшению инвестиций.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.