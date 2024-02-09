На Западе признали, что кризис в Германии будет только усиливаться

Bloomberg предрёк выдыхающейся экономике Германии ещё большие проблемы

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансисты говорят, что упадок экономики ФРГ — это больше, чем временные трудности. Ранее надеялись, что после стагнации немецкой экономики в IV квартале прошлого года, в 2024 году ее ждет небольшая передышка, но этого не произошло, пишет Bloomberg.

Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Германия в беде. Все крупные экономики, основанные на промышленности, замедляются, но в стране всё ещё усугубляется высокой стоимостью энергоносителей", — посетовал на сложившееся положение управляющий фондом Barings Брайан Мангвиро.

Он добавил, что в автомобильной промышленности также есть проблемы из-за конкуренции со стороны Китая

Аналитики рассчитали вероятность рецессии. Она велика из-за геополитических конфликтов и роста цен на энергоносители. Показатель самый высокий в ФРГ и Нидерландах и составляет 38%.

Неопределенность политического будущего государства также влияет на его экономику. Главный исполнительный директор Deutsche Bank AG Кристиан Сьюинг отметил, что обеспокоенность ростом активности крайне правой партии АдГ потворствует уменьшению инвестиций.