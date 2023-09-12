Глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1" поделился своими рекомендациями по вопросу хранения сбережений в нынешние времена.
Греф подчеркнул, что нет универсальных советов. В данное время он призывает избегать сохранения сбережений в твёрдых валютах, так как они не обещают никакой прибыли. По его мнению, на рынке существуют инструменты для минимизации рисков, включая валютные.
Также в ходе интервью Греф выразил свое мнение о текущем курсе рубля, назвав его чрезмерно заниженным.
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